2. Bundesliga Turnen: KTV Ries feiert ersten Heimsieg und setzt mit 48:32 gegen TG Saar II ein Zeichen

Turnen

KTV-Turner glänzen bei wichtigem erstem Heimsieg

Für den KTV Ries ist das 48:32 gegen die TG Saar II ein kleiner Befreiungsschlag. Im Vergleich zu den Auftritten zuvor zeigt die Mannschaft ein anderes Gesicht.
Von Thomas Frisch
    Hamish Carter hat seine beiden Einsätze beim KTV Ries am Samstag souverän gemeistert und die Mannschaft in den wichtigen Momenten unterstützt.
    Hamish Carter hat seine beiden Einsätze beim KTV Ries am Samstag souverän gemeistert und die Mannschaft in den wichtigen Momenten unterstützt. Foto: Michael Soller

    Der KTV Ries hat beim zweiten Heimwettkampf der Saison ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem souveränen 48:32-Erfolg (8:4 Gerätepunkte) gegen die TG Saar II belohnte sich die Mannschaft am Samstag für eine geschlossene und konzentrierte Teamleistung. Von Beginn an bestimmten die Rieser das Geschehen in der heimischen Halle und ließen über weite Strecken keine Zweifel am ersten Saisonsieg aufkommen.

