2. Bundesliga Turnen: KTV Ries muss klare Niederlage gegen Koblenz im Auftaktwettkampf hinnehmen

Turnen

KTV Ries unterliegt klar im Auftaktwettkampf

2. Bundesliga Turnen: Die Gäste aus Koblenz turnen am Samstag dominant, die Rieser kommen über ein 27:59 nicht hinaus. Doch es gibt auch einige Lichtblicke.
Von Thomas Frisch
    • |
    • |
    • |
    Takeru Kashiwagi ist neu im Team des KTV Ries. Am Boden musste der Japaner einen Sturz hinnehmen, dafür sorgte er am Sprung für einen Höhepunkt.
    Takeru Kashiwagi ist neu im Team des KTV Ries. Am Boden musste der Japaner einen Sturz hinnehmen, dafür sorgte er am Sprung für einen Höhepunkt. Foto: Sebastian Stadali

    Zum Auftakt der Saison 2025 in der 2. Bundesliga Nord haben die Turner des KTV Ries vor heimischem Publikum eine deutliche Niederlage kassiert. Mit 27:59 unterlagen die Rieser der routinierten Mannschaft aus Koblenz, die mit 10:2 auch die Gerätewertung klar für sich entschied. Trotz der Heimkulisse und hoher Motivation konnte der KTV Ries nicht sein gewünschtes Leistungsniveau zeigen – zu viele eigene Fehler machten eine enge Begegnung früh unmöglich.

