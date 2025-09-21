KTV Ries unterliegt klar im Auftaktwettkampf

Zum Auftakt der Saison 2025 in der 2. Bundesliga Nord haben die Turner des KTV Ries vor heimischem Publikum eine deutliche Niederlage kassiert. Mit 27:59 unterlagen die Rieser der routinierten Mannschaft aus Koblenz, die mit 10:2 auch die Gerätewertung klar für sich entschied. Trotz der Heimkulisse und hoher Motivation konnte der KTV Ries nicht sein gewünschtes Leistungsniveau zeigen – zu viele eigene Fehler machten eine enge Begegnung früh unmöglich.
Turnen
