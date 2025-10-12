KTV Ries kann bei Grünstadts hohem Niveau nicht mithalten

Der KTV Ries hat den zweiten Saisonsieg in der 2. Bundesliga Nord verpasst. Beim Auswärtswettkampf in Grünstadt unterlagen die Turner von Trainer Fabian Wolf der heimstarken TSG mit 22:48 Scorepunkten und 1:11 Gerätepunkten. Trotz eines ordentlichen Beginns konnten die Rieser das hohe Niveau der Gastgeber im Verlauf des Wettkampfs zeitweise nicht mitgehen.

Dabei startete der KTV am Boden vielversprechend in die Begegnung. Clemens König eröffnete mit einem Unentschieden, ehe Jochen Engelbrecht mit einer starken Übung zwei Scorepunkte sicherte. Alexander Kuhn hatte in seiner letzten Bahn Probleme und gab fünf Punkte ab, doch Takeru Kashiwagi holte im vierten Duell drei Zähler zurück. So endete das Auftaktgerät mit 5:5 ausgeglichen – ein Start, der Hoffnung machte.

Turnen: Lucas Buschmann und Roberto Marzocchi holen Punkte für den KTV Ries

Am Pauschenpferd geriet der KTV Ries dann ins Hintertreffen. Lucas Buschmann gewann das erste Duell knapp und brachte sein Team in Führung. Doch Clemens König musste anschließend vier Scorepunkte abgeben, und auch Roberto Marzocchi, der erstmals in dieser Saison im Rieser Dress antrat, hatte Schwierigkeiten. Zwei Absteiger in seiner Übung kosteten wertvolle Zähler. Justus König, ebenfalls erstmals im Einsatz, verlor das letzte Duell mit vier Punkten. Damit ging das Pferd klar mit 12:1 an die TSG Grünstadt, die ihren Vorsprung auf 17:6 ausbaute.

Grünstadt blieb auch an den Ringen dominant. Alexander Kuhn musste drei Punkte abgeben, Lucas Buschmann erturnte ein Unentschieden, und Roberto Marzocchi holte vier Punkte für den KTV. Im letzten Duell musste Jochen Engelbrecht allerdings fünf Punkte abgeben und mit 7:3 ging auch dieses Gerät an die Gastgeber – Pausenstand 25:10 für Grünstadt. Nach der Halbzeit zeigte der KTV Ries am Sprung wieder mehr Stabilität. Takeru Kashiwagi überzeugte mit einer sauberen Ausführung und sicherte vier Scorepunkte, doch Alexander Kuhn, Jochen Engelbrecht und Clemens König mussten trotz guter Sprünge zusammen sechs Punkte abgeben. Das Gerät endete 6:4 für die TSG Grünstadt, die ihren Vorsprung weiter ausbaute.

KTV Ries verliert fast alle Duelle am Barren gegen Gastgeber TSG Grünstadt

Der deutlichste Rückschlag des Nachmittags folgte am Barren. Alle vier Rieser Turner mussten ihre Duelle abgeben, teilweise knapp, teilweise deutlich. Takeru Kashiwagi verlor vier Punkte, Lucas Buschmann drei und Alexander Kuhn einen weiteren. Lediglich Jochen Engelbrecht konnte ein Unentschieden erturnen, sodass das Gerät mit 8:0 an die Gastgeber ging. Mit 39:14 war die Begegnung damit bereits entschieden.

Am Reck wollte der KTV Ries noch einmal Ergebniskosmetik betreiben. Lucas Buschmann eröffnete mit einem starken Duell und sicherte vier Scorepunkte, doch Alexander Kuhn (minus 5), Roberto Marzocchi (plus 4) und Jochen Engelbrecht (minus 4) teilten die letzten Gerätepunkte nahezu aus. Mit 9:8 ging auch das abschließende Gerät knapp an die TSG Grünstadt. Am Ende stand ein verdienter 48:22-Erfolg für die Gastgeber, die mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und hoher Klasse überzeugten. Der KTV Ries konnte über weite Phasen gut mithalten, hatte aber in den entscheidenden Momenten das Nachsehen.

In der Tabelle steht der KTV Ries nun mit einem Sieg auf Rang sechs und damit im unteren Drittel. Durch den Erfolg der Vorwoche bleibt jedoch ein kleines Polster auf die Abstiegsränge bestehen. „Jetzt heißt es, die Niederlage abhaken und nach vorne schauen“, so Betreuer Sven König. Am kommenden Wochenende empfängt der KTV Ries das Team aus Oberhausen – ein Schlüsselduell, bei dem die Mannschaft alles daransetzen will, den zweiten Saisonsieg einzufahren.