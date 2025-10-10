Showdown nach acht Jahren: KTV Ries gastiert in Grünstadt

Für die Turner des KTV Ries steht an diesem Samstag der vierte Wettkampftag der Saison 2025 an. Nach dem klaren Heimsieg gegen die TG Saar II geht es nun auswärts zur TSG Grünstadt – einem traditionsreichen Verein in der 2. Bundesliga.

Das letzte Aufeinandertreffen liegt allerdings bereits acht Jahre zurück: 2017 setzten sich die Pfälzer in Nördlingen mit 37:33 knapp durch. Nun wollen die Rieser an ihre starke Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen und den Aufwärtstrend fortsetzen. Mit dem 48:32-Erfolg gegen Saar II hat sich der KTV Ries auf Tabellenrang fünf verbessert und Selbstvertrauen getankt. Die Mannschaft überzeugte mit Stabilität, Teamgeist und fast fehlerfreien Übungen. „Wir haben gegen Saar II gezeigt, dass wir als Mannschaft gewachsen sind. Jetzt gilt es, diese Leistung auch auswärts zu bestätigen“, erklärt Trainer Fabian Wolf.

KTV Ries in der Pfalz zu Gast: Alexander Pogoreltsev prägt Gegner TSG Grünstadt

Die Aufgabe in Grünstadt wird allerdings deutlich schwerer, denn in der Pfalz zu bestehen, ist seit jeher eine besondere Herausforderung. Die TSG Grünstadt ist seit 1999 ununterbrochen Teil der 2. Bundesliga und geht 2025 bereits in ihre 27. Saison. Über die Jahre hinweg hat sich der Verein als feste Größe etabliert. Eine prägende Figur ist Alexander Pogoreltsev, der zunächst als Turner und inzwischen als Trainer das Gesicht der Mannschaft ist. Gemeinsam mit Florian Bachmann betreut er ein junges, motiviertes Team, das sich in dieser Saison stabil präsentiert.

Nach der Auftaktniederlage gegen das GymTeam Metropole Ruhr gelang Grünstadt mit einem 48:26-Auswärtserfolg am vergangenen Samstag bei der KTV Obere Lahn die Trendwende. Besonders Shimon Aoki, Jacob Edwards und Moritz Bulka überzeugten mit starken Übungen und wichtigen Scorepunkten. Mit zwei Siegen liegt die TSG aktuell auf dem Bronzerang. Für den KTV Ries wird es entscheidend sein, an die überzeugenden Leistungen aus dem letzten Wettkampf anzuknüpfen. Die Mannschaft zeigte in den vergangenen Wochen deutliche Fortschritte. Gerade diese Stabilität soll nun auch in der Fremde Bestand haben.

TSG Grünstadt in heimischer Halle ein schwerer Prüfstein für die Gäste aus Nördlingen

„Wir wissen, dass Grünstadt zu Hause immer besonders stark auftritt. Die Halle ist laut, die Fans stehen eng hinter ihrem Team – das müssen wir annehmen und mit Ruhe und Konzentration begegnen“, so der Kapitän der Mannschaft, Clemens König. Das wissen die Rieser nur zu gut, denn die Halle in Grünstadt gilt seit Jahren als schweres Pflaster für Gastmannschaften. Die TSG wird mit Rückenwind und großem Publikum antreten – entsprechend fokussiert geht der KTV Ries in diese Aufgabe. In den vergangenen Trainingseinheiten wurde intensiv an den Feinabstimmungen gearbeitet, um auch auswärts geschlossen und stabil aufzutreten.

Die Duelle zwischen beiden Vereinen haben in der Deutschen Turnliga eine lange Tradition. In den 1990er- und frühen 2000er-Jahren trafen sich die Teams regelmäßig – Begegnungen, die bundesweit für Aufmerksamkeit sorgten. Sie galten stets als Garant für Spannung, sportliche Qualität und hart umkämpfte Wettkämpfe. Sowohl in Nördlingen als auch in Grünstadt fielen die Entscheidungen häufig erst am letzten Gerät. Viele dieser Begegnungen sind den Turnfreunden bis heute in Erinnerung geblieben. Der KTV Ries reist daher mit Respekt, aber auch mit großem Selbstvertrauen an. Die Mannschaft weiß, dass es in Grünstadt nur mit höchster Konzentration und mannschaftlicher Geschlossenheit zum Erfolg reichen kann. „Wir wollen den Schwung mitnehmen, sauber turnen und dann sehen, was möglich ist“, lautet die Devise des Betreuerteams.