Solider Auftakt für Nördlingens Angels gegen Heidelberg

Die Eigner Angels Nördlingen haben im ersten Testspiel der Vorbereitung Zweitligist USC Heidelberg nach ausgeglichenem Anfangsviertel am Ende klar mit 73:52 besiegt (Viertelergebnisse: 16:15; 20:7; 27:16; 10:14). Dabei zeigte das Team am Samstagabend attraktiven, aggressiven und teils hitzigen Basketball. Das nächste Wochenende hält sogar zwei Testspiele für die Rieserinnen bereit.

Die Konkurrenz am Samstagabend war groß. Nicht nur, dass Anne Zipser mit ihren 1,90 Metern alle anderen Akteurinnen auf dem Feld überragte, auch die sportartfremden Konkurrenzveranstaltungen ließen Nördlingen in sportlichem Spätsommersonnenlicht glänzen. Die Fußballer spielten gegen 1860 München II, die Volleyballer präsentierten internationalem Spitzensport zum Jubiläum und die Bundesliga-Angels luden ein zum Vorbereitungsauftakt gegen Heidelberg. Zu diesem kamen trotz der oben genannten Events bei bestem Badewetter knapp 150 Zuschauerinnen und Zuschauer in die sommerlich-warme Mehrzweckhalle, in der zuvor noch die Basketball-Herren des TSV ein hitziges Vorbereitungsspiel bestritten.

Basketball: Angels Nördlingen ziehen positives Fazit nach erstem Test gegen Heidelberg

Zwar zwickten Muskeln, Sehnen und Bänder nach dem anstrengenden Trainingsauftakt bei einzelnen Spielerinnen, doch die Nördlinger Mannschaft war komplett und bereit für den ersten Test. Das erste Viertel dieser jungen Pre-Season war ein holpriges. Neuzugang Laci Hawthorne trug die Angels mit ihren ersten zehn Punkten praktisch allein, musste dann aber recht bald wegen Foulproblemen auf die Bank. Je länger das Spiel andauerte, desto mehr zogen die neu formierten Rieserinnen aber ihre Defense an und zwangen die Gäste zu zahlreichen Ballverlusten. In der Offensive trugen engagierte Aktionen zur Punkteausbeute bei, wobei der „Flow“ noch nicht erkennbar war – wie sollte er auch. Früh wurde klar, welche Spielerinnen künftig das Team anführen werden und welche Dynamik auf dem Feld zu erwarten sein wird. Beim Halbzeitergebnis von 36:22 wurden die Körbe getauscht, beim 63:38 ging es ins letzte Viertel, das überwiegend den Youngsters gehörte.

Anna Löffler, Nördlinger Eigengewächs, fasst das Spiel insgesamt sehr positiv zusammen: „Heidelberg war als guter Zweitligist der perfekte Gegner für das erste Testspiel. Sie sind schon länger in der Pre-Season und haben bereits mehrere Spiele hinter sich. Für unser erstes Spiel haben wir gut zusammengespielt und offene Abschlüsse kreiert. Es gab aber auch einige Abstimmungsprobleme, die wir nun zusammen in der nächsten Woche angehen können.“

Wasserburg und Marburg kommen als nächstes in die Hermann-Keßler-Halle

Auch wenn Heidelberg das letzte Viertel für sich entscheiden konnte, gewannen die Angels gefahrlos mit 73:52, wobei das Ergebnis nur eine nebensächliche Rolle spielt. Kommendes Wochenende steht ein Testspiel-Doppelpack an: am Samstagabend (18 Uhr) im Bayern-Derby gegen den Rekordmeister aus Wasserburg und am Sonntagnachmittag (16 Uhr) gegen Ligakonkurrent Marburg. Beide Spiele finden in der Hermann-Keßler-Halle statt. Tickets können online und vor Ort zum Festpreis von scehs Euro erworben werden. Dauerkartenbesitzer erhalten freien Eintritt.

Eigner Angels Nördlingen: Chante Stonewall (18 Punkte), Lotta Vehka-aho (3), Laura Schinkel (2), Chanel Ndi (2), Jana Koch (7), Laci Hawthorne (15), Jayda Jansen (15), Mariam Haslé-Lagemann, Lisa Bertholdt (4), Anna Löffler (7)

Bei Heidelberg fielen auf: Zipser (10), Iseyemi (8), Linder (7)