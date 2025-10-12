Angels Nördlingen holen sich den Sieg in der Hauptstadt

Nach hartem Kampf in der Berliner Sömmeringhalle siegen die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen gegen den Favoriten Alba Berlin verdient mit 66:64 (20:21, 15:14, 13:14, 18:15) und sichern sich die ersten zwei Punkte fürs Tableau. In den Schlusssekunden herrscht einmal mehr Hochspannung, diesmal aber mit dem guten Ende für die Rieserinnen.

Einen Start, wie man ihn von den Nördlingerinnen in Berlin in den vergangenen Jahren selten gesehen hat, legten die Gäste aus dem Ries am Sonntagnachmittag in der Bundeshauptstand hin. Geballte Fäuste auf Seiten der mitgereisten Angels-Fangemeinde nach fast jedem Angriff und den zahlreichen gelungenen Verteidigungsaktionen bestätigten das fruchtbare Training. Vielleicht waren es auch ein wenig die ungewohnten Spezial-Trikots der Albatrosse ganz in leichtem Lavendel, die für die zahlreichen Turnover der Gastgeberinnen sorgten, aber mit ihrem Beitrag zur Sichtbarkeit des Themas Brustkrebs während des „Pink Oktobers“ ihre Daseinsberechtigung bewiesen.

Marie Bertholdt beeindruckt im Alba-Team, Angels Nördlingen halten dagegen

Die Angels machten prompt mit und präsentierten sich ihrerseits in ihren lila-blauen Trikots. Beide Teams schüttelten ihre scheinbare Irritation aber früh ab und begaben sich nach wenigen Minuten in den erwarteten Kampf um jeden Ball. Flinke Angels-Finger schnappten sich in der Verteidigung immer wieder die orange Kugel und ließen nur im Abschluss vereinzelt die letzte Konsequenz vermissen. Beim Spielstand von 21:20 ging es in die erste Viertelpause.

Diese Verschnaufpause war auch dringend nötig, begeisterten die Spielerinnen doch die rund 1200 Fans mit tollem Tempobasketball. Laura Schinkel legte ihr zuletzt andauerndes Tief ab und versenkte mehrmals auch aus der für sie ungewohnten Distanz. Unter dem Korb beackerten sich beide Teams intensiv und kämpften um jeden Millimeter. Einige Unachtsamkeiten ebneten den Hausherrinnen den Weg zurück ins Spiel und erlaubten Alba Berlin nach zwischenzeitlicher Fünf-Punkte-Führung der Angels, zur Halbzeitpause den Punktestand zu egalisieren. Ein toller Teameinsatz, aus dem Laura Schinkel aber heraussticht, zeigte eine deutliche Qualitätssteigerung im Team des einzigen bayerischen Erstligisten im Damenbasketball und hielten alle Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg am Leben.

Basketball: Laura Schinkel und Nicole Fransson stark für Eigner Angels Nördlingen in Berlin

Leuchteten die Angels-Trikots etwas rötlicher, hätte man meinen können, die Feuerwehr höchstpersönlich startet da wie eine Rakete in die zweite Halbzeit. Sieben Punkte in Folge schenkten die Gäste den Albatrossen ein und zwangen sie zu ganz schweren Würfen und ihren Headcoach Cabrera zu einer ganz frühen Auszeit. Die nutzte er offenbar gut und schob seine Farben mithilfe der Unterstützung des Publikums wieder nah ran an die Herausforderinnen aus dem Ries, die aber den Kopf oben und die Nase vorn behielten.

Marie Bertholdt, Schwester von Lisa Bertholdt, nahm in dieser Zeit ihre gesamte Mannschaft auf ihre Schultern, hängte Nördlingens Nicole Fransson Foul Nummer drei und vier an und kämpfte in einer One-Woman-Show gegen die wehrhaften Angels. Das Spiel wurde nun äußerst zerfahren, keiner Mannschaft wollte mehr etwas gelingen, doch am Ende waren es immer die Berlinerinnen, die den Ball irgendwie in den Korb des Gegners drückten. Beim 49:48 zur letzten Viertelpause war aber noch immer alles offen.

66:64 in Berlin: Angels Nördlingen feiern Auswärtserfolg vor begeisterten Fans

Ein Spiel auf Messers Schneide mit maximalem Spannungsgrad entwickelte sich im letzten Viertel. Berlin legte in den ersten Minuten vor, Nördlingen zog nach und hielt das Spiel offen. Marie Bertholdt war nicht zu stoppen und an diesem Tag mit Abstands Berlins Beste. Sie allein war es, die die Farben der Hauptstädter schimmern ließ, aber Nördlingens Teamspiel war besser als eine Bertholdt allein. Mit vereinten Kräften zwang man Berlin zu unmöglichen Abschlüssen und schloss selbst erfolgreich ab.

Bei noch zwölf Sekunden Restspielzeit rutschte die bis dato leuchtende Laura Schinkel ins Aus, doch die Verteidigung hielt stand und den verdienten 66:64-Auswärtscoup in sicheren Nördlinger Händen. Eine grandiose Mannschaftsleistung, die nur grenzenlosen Jubel der mitgereisten Fans kannte, wurde belohnt – und so fuhr es sich die knapp sieben Stunden doch gleich leichter zurück in die Provinz. Mit diesem „Big Steal“, wie Coach Kuusi den Auswärtssieg bezeichnet, geht es in die neue Trainingswoche, die kommendes Wochenende mit einem weiteren Auswärtsspiel gegen die Saarlouis Royals schließt.

Eigner Angels Nördlingen: Nicole Fransson (16 Punkte, 12 Rebounds, 3 Assists), Sophia Nolan (5), Pauline Mayer (3), Laura Schinkel (18, 3 Steals), Chanel Ndi (2), Jana Koch (0), Mariam Haslé-Lagemann (2), Sam Ashby (20), Dangi Pupkeviciute (0).

Bei Alba Berlin fielen auf: Marie Bertholdt (14), Lena Gohlisch (13), Tessa Stammberger (12).