Angels Nördlingen ziehen triumphal ins Pokal-Final-Four ein

Selten hat es sich so gelohnt, trotz Schmuddelwetters den Weg in die Nördlinger Hermann-Keßler-Halle anzutreten, um die Angels spielen zu sehen: Beim Pokalviertelfinale am Mittwochabend haben die Bundesliga-Basketballerinnen den TK Hannover nach einem lange ausgeglichenen Match am Ende deutlich mit 89:69 besiegt und sich den abermaligen Einzug ins Final-Four-Turnier gesichert. Für die Revanche gegen den TKH, der Nördlingen im Vorjahr den Pokalsieg wegschnappte, sorgte vor allem die sensationell aufspielende Nicole Fransson, doch auch ein noch gänzlich unbekanntes Gesicht hatte seinen ersten Auftritt.

