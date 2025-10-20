Dritter Sieg in Serie für die Nördlinger Basketballer

Beim Tabellenschlusslicht aus Neustadt an der Aisch wollten die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen den ersten Auswärtserfolg der Saison einfahren und die eigene Position an der Spitze der Liga verteidigen. Mit viel Selbstvertrauen aus zwei gewonnenen Heimspielen reiste die Mannschaft von Trainer Ajtony Imreh nach Mittelfranken, brauchte dort aber etwas, um an die Stärke der Vorwochen anzuknüpfen.

Zu Beginn suchte man vor allem die beiden erfahrenen Center Josef Eichler und Robin Seeberger unter dem Korb, die dort für eine erste Führung sorgten. Die hielt allerdings nur kurz, da es in der Defensive noch an der nötigen Griffigkeit fehlte. Doch den Neustädtern gelang im Angriff in der Folge wenig, während der TSV langsam besser wurde, durch die Brüder Leo und Bene Schwarzenberger zu Punkten kam und sich erstmals mit 21:12 absetzte.

Basketball Regionalliga: TSV Nördlingen gewinnt gegen Neustadt an der Aisch

Erst gegen Ende des Viertels steigerten sich auch die Hausherren, die nun effektiven Offensivbasketball spielten, ihre Versuche aus dem Dreierbereich versenkten und langsam aufholten. Da der TSV in Person der beiden Guards Lukas Hahn und Kristian Ortelli, die nach Zug zum Korb erfolgreich waren, Antworten fand, kamen sie allerdings über ein 18:25 nach dem ersten Viertel nicht hinaus. Es folgte ein unterhaltsamer, punktereicher zweiter Spielabschnitt, bei dem beide Mannschaften vor allem Spaß im Angriff fanden und sich einen offensiven Schlagabtausch lieferten.

Nördlingens Neuzugang Daniele Minguillon netzte seinen ersten Dreipunktewurf, Eigengewächs Julius Kluger erarbeitete sich Punkte in der Zone, von wo auch Eichler abermals für Zählbares sorgte. Auf der Gegenseite brachte man allerdings den starken Aufbauspieler Manuel Rockmann nicht in den Griff, der mit seinen dreizehn Zählern allein in diesen zehn Minuten quasi im Alleingang dafür sorgte, dass sein Team zur Halbzeit nur noch mit 41:46 in Rückstand lag. Daran konnte auch Minguillon nichts ändern, der zwischenzeitlich von der Dreipunktelinie heiß lief und noch zwei seiner am Ende sechs erfolgreichen Versuche versenkte.

Neustadt findet kein Mittel gegen Nördlingens Minguillon

Zwar nur einen knappen Vorsprung, doch keinen Grund zur Sorge sah man auf der Nördlinger Bank, als es in das dritte Viertel ging, wohl wissend, dass die zweite Hälfte zuletzt immer die deutlich bessere der Imreh-Truppe war. Wieder war es Minguillon, gegen den die Gastgeber einfach kein Mittel finden wollten. Unterstützung bekam er nun von Guard-Kollege Ortelli, der per Korbleger und von der Freiwurflinie punktete. Doch ausbauen konnte sein Team den Vorsprung nicht, Ballverluste und kleine defensive Nachlässigkeiten bestraften die Neustädter mit verwandelten Dreiern oder Punkten unter dem Korb, nun vor allem durch Kapitän Christian Bittel. So schloss man das Viertel 17:17 ab, weshalb der TSV auch nach der letzten Unterbrechung mit 58:63 noch weit von einem sicheren Erfolg weg war.

In dieser dürfte Imreh seine Schützlinge vor allem an ihre defensiven Qualitäten erinnert haben, denn diese zeigten sie in der Folge. Die Schlüsselspieler Rockmann, Bittel oder Dreierspezialist Winkelspecht setzte man nun besser unter Druck, selbst ließ man keine einfachen Zähler mehr zu. Im Angriff setzte Kapitän Eichler mit zwei Dreiern den Ton, den Minguillon mit seinem nächsten Treffer unterstrich. Der zweite Neuzugang, Maurice Delage, sorgte für wichtige Zähler, man führte mittlerweile 74:62.

Tabellenletzte kommt noch einmal ran und drängt Imreh zu einer Auszeit

Doch der Tabellenletzte kam durch schnelle Zähler von Winkelspecht und Rockmann noch auf 69:74 heran, was Imreh zu einer Auszeit drängte. Nach dieser fand sein Team die richtige Antwort, vor allem Bene Schwarzenberger übernahm nun die Verantwortung und punktete mehrmals abgezockt per Korbleger. Bis in die Schlussminute gaben die Gastgeber sich nicht geschlagen, stoppten mit Fouls die Uhr und schickten den TSV an die Freiwurfline. Doch der Spitzenreiter behielt einen kühlen Kopf und ließ von dort nichts liegen. Mit der Schlusssirene setzte Minguillon, mit 26 Zählern Nördlingens bester Scorer, den letzten Dreipunktewurf ins Ziel und sorgte für den auf dem Papier eindeutigen 88:74-Erfolg, für den sein Team aber lange kämpfen musste.

Damit stehen die Rieser weiterhin, zusammen mit Ansbach und Jahn München, die ebenfalls drei Siege aus vier Spielen holen konnten, an der Spitze der Tabelle. Wieder war es auch die gesteigerte Defensive in der zweiten Hälfte und eine hervorragende Freiwurfquote der gesamten Mannschaft im Schlussviertel, die den Sieg möglich machten. Am kommenden Wochenende kommt es nun zum Spitzenduell mit Jahn München in der Hermann-Kessler-Halle.

Für Nördlingen spielten: Ortelli (14 Punkte), Minguillon (26), Delage (4), Eichler (19), Seeberger (8), Hahn (4), Kluger (2), Schwarzenberger, B. (9), Schwarzenberger, L. (2), Brown