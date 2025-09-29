Icon Menü
TSV Nördlingen startet mit Niederlage: Schwabing besiegt Rieser Basketballer 82:72 zum Saisonauftakt

Basketball

Auftaktniederlage für Basketballer: Nördlingen verliert in Schwabing

1. Regionalliga Basketball: Gegen den großen Kader des MTSV unterliegen die Rieser 72:82. Doch es deutet sich an, wer diese Saison Verantwortung übernehmen wird.
Von Max Scherer
    • |
    • |
    • |
    In Schwabing hat sich der TSV Nördlingen teuer verkauft, am Ende fehlte aber die Kraft, um dem tiefen Kader des MTSV standzuhalten. Im Bild: Josef Eichler, im Testspiel gegen Treuchtlingen.
    In Schwabing hat sich der TSV Nördlingen teuer verkauft, am Ende fehlte aber die Kraft, um dem tiefen Kader des MTSV standzuhalten. Im Bild: Josef Eichler, im Testspiel gegen Treuchtlingen. Foto: Sebastian Stadali

    Beim Saisonauftakt in Schwabing sind die Basketball-Herren des TSV Nördlingen nach einem schwachen Start früh einem Rückstand hinterhergelaufen. Zwar arbeitete man sich in das Spiel, ging selbst mehrmals in Führung und hielt die Partie lange offen, doch am Ende stand die erste Niederlage (72:82). Dennoch sind neue Nördlinger Topscorer gefunden und vielversprechende Ansätze zu erkennen.

