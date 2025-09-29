Auftaktniederlage für Basketballer: Nördlingen verliert in Schwabing

Beim Saisonauftakt in Schwabing sind die Basketball-Herren des TSV Nördlingen nach einem schwachen Start früh einem Rückstand hinterhergelaufen. Zwar arbeitete man sich in das Spiel, ging selbst mehrmals in Führung und hielt die Partie lange offen, doch am Ende stand die erste Niederlage (72:82). Dennoch sind neue Nördlinger Topscorer gefunden und vielversprechende Ansätze zu erkennen.

