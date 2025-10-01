Icon Menü
Heimpremiere der Nördlinger Basketballer: Spannung gegen Vilsbiburg am Feiertag

Basketball

Heimpremiere am Feiertag für Nördlingens Basketballer

1. Regionalliga Basketball: Am Tag der Deutschen Einheit haben die TSV-Männer ihr erstes Heimspiel. Zu Gast ist mit Vilsbiburg ein bestens bekannter Dauerrivale.
Von Max Scherer
    Gegen die Schwabinger gab es im ersten Spiel eine Niederlage, vor eigenem Publikum will Nördlingen den ersten Sieg erringen. In Rot: Daniele Minguillon.
    Gegen die Schwabinger gab es im ersten Spiel eine Niederlage, vor eigenem Publikum will Nördlingen den ersten Sieg erringen. In Rot: Daniele Minguillon. Foto: Gerd Lessau

    Nur knapp haben die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen am vergangenen Wochenende den Saisonauftakt verloren, als man sich einem starkem MTSV Schwabing mit 72:82 geschlagen geben musste. Mit 22 Ballverlusten und zwölf zugelassenen Offensivrebounds waren die Gründe für die späte Niederlage schnell gefunden. Doch das Team von Cheftrainer Ajtony Imreh, das nach personeller Veränderung noch am Anfang einer gemeinsamen Entwicklung steht, zog dennoch viel Positives aus der ersten Auswärtsfahrt für die Premiere vor eigener Kulisse gegen die Baskets aus Vilsbiburg am Freitag (19.30 Uhr).

