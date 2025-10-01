Heimpremiere am Feiertag für Nördlingens Basketballer

Nur knapp haben die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen am vergangenen Wochenende den Saisonauftakt verloren, als man sich einem starkem MTSV Schwabing mit 72:82 geschlagen geben musste. Mit 22 Ballverlusten und zwölf zugelassenen Offensivrebounds waren die Gründe für die späte Niederlage schnell gefunden. Doch das Team von Cheftrainer Ajtony Imreh, das nach personeller Veränderung noch am Anfang einer gemeinsamen Entwicklung steht, zog dennoch viel Positives aus der ersten Auswärtsfahrt für die Premiere vor eigener Kulisse gegen die Baskets aus Vilsbiburg am Freitag (19.30 Uhr).

