Wiedersehen mit alten Bekannten für die Angels Nördlingen

Die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen stecken mitten in der Vorbereitung auf die 17. Saison in Folge im Oberhaus – Zeit, sich um den Nachwuchs zu kümmern! Die Eigner Angels freuen sich in Kooperation mit dem Schwäbischen Basketballverband auf ein Wochenende voller Basketball, für das am Samstagmorgen in der Hermann-Keßler-Halle rund 30 Kinder zu einem kleinen Kids Camp antreten werden. Anschließend folgt das Bayernderby-Testspiel gegen den Deutschen Rekordmeister TSV 1880 Wasserburg – und das ist noch nicht alles.

Am Sonntag folgt sodann ein Sichtungslehrgang des U12-Jahrgangs und währenddessen eine Coach-Clinic mit dem ehemaligen National- und Bundesligatrainer Imre Szittya. Nachdem Spielerinnen und Spieler sowie die Trainer bedient wurden, folgt mittags eine Schiedsrichter-Fortbildung. Ab 16 Uhr kommt es zum Höhepunkt des Wochenendes mit dem Testspiel gegen den Ligakonkurrenten BC Marburg. Abschließend dürfen sich alle Interessierten auf einen Coaches-Talk mit Niko Kuusi und Marburg-Trainer Patrick Unger freuen.

Angels Nördlingen treffen auf die Schwester eines früheren Publikumslieblings

Beim Erzrivalen Wasserburg steht seit dem letzten Aufeinandertreffen eine andere Mannschaft auf dem Parkett. Den Kern bilden noch immer Weymar, Scholzgart und die beiden Perner-Schwestern. Ergänzt wird dieses Fundament unter anderem von Kate Hill, der Schwester der in Nördlingen bestens bekannten Sami Hill, die aus Bamberg an den Inn gewechselt ist. Mit dem jungen Wasserburger Aufstiegscoach Luis Prantl wird der Rekordmeister wieder in Nördlingen gastieren und versuchen, die Angels auf ihrem Heimboden zu ärgern.

Mindestens genauso sehr ärgern möchte auch Patrick Unger die Angels. Der ehemalige Bundestrainer kommt mit einer Menge Erstligareife und gleich zwei Nördlingerinnen im Gepäck ins Ries. Lena Graf und Lucy Michel sind das Nördlinger Duo bei den Dolphins und wollen natürlich zeigen, dass Marburg diese Saison nicht mehr zu den Abstiegskandidaten gehört. „Wir freuen uns auf zwei tolle Spiele und vor allem darauf, uns gegen einen Erstligisten zu messen, um zu schauen, wo wir stehen und uns auf das Level vorzubereiten“, kündigt Lisa Bertholdt das Wochenende an.

Tickets für die Testspiele sind online erhältlich

Weitere Informationen zum Rahmenprogramm der beiden Testspiele gibt es auf der Website des Schwäbischen Basketballverbands. Tickets zu den Spielen in der Hermann-Keßler-Halle können online unter eigner-angels.de oder an der Abendkasse zu einem Festpreis von sechs Euro erworben werden. Dauerkartenbesitzer haben freien Eintritt. Kommen lohnt sich, denn die Spiele werden nicht übertragen. (AZ)