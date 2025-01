Hannover zum Zweiten: Besiegen die Angels den TKH auch in der Liga?

Nur vier Tage nach dem erfolgreichen Pokal-Viertelfinale treffen die Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen erneut auf den TK Hannover Luchse, diesmal im Bundesligaduell des Tabellenachten gegen den -fünften. Ging es am Mittwoch um den Einzug ins prestigeträchtige Top4-Turnier des Pokals, gilt es am Sonntag im Kampf um die Playoff-Plätze Punkte zu sammeln. Tipoff in der Hermann-Keßler-Halle ist wie gewohnt um 16 Uhr.

