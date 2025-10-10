Gelingt den Angels Nördlingen eine Überraschung in der Hauptstadt?

Bisher läuft der Saisonstart der Eigner Angels noch nicht nach Plan. Dabei kann man den Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen für die ersten beiden Niederlagen keinen Vorwurf machen, denn mit Herne und Hannover stand man zwei gut aufgestellten Teams gegenüber, mit denen die Angels lange Zeit gut mithielten. Am Sonntag steht die nächste Herausforderung bevor, für die die Reise nach Berlin geht. Um aus der Hauptstadt Punkte mit ins Ries zu bringen, müssen alle Kräfte mobilisiert werden, denn Alba gilt auch diese Saison als einer der Favoriten der Liga.

Das Team aus Berlin musste dieses Jahr ein Wochenende länger auf den Saisonstart warten und konnte sein Können daher erst einmal unter Beweis stellen. Beim Heimauftakt gegen Herne feierte Berlin den ersten Erfolg (70:64). Dass es schwer sein wird, sich gegen das Alba-Team durchzusetzen, das zudem zahlreiche und laute Fans im Rücken hat, ist klar. Es wird sich zeigen, ob die Eigner Angels in dieser Saison die Rolle des Favoritenschrecks einnehmen können.

Alba Berlin gegen Angels Nördlingen: Cristo Cabrera setzt auf eingespieltes Berliner Team

Die Mannschaft, mit der man es am Wochenende aufnehmen muss, ist ein guter Mix aus erfahrenen Spielerinnen und jungen Talenten. Der Kern des Teams aus der Vorsaison blieb der Hauptstadt treu, und so geht Trainer Cristo Cabrera mit einer eingespielten Truppe an den Start. Auch Cabrera ist der Basketballwelt ein Begriff. 2020 führte er Alba Berlin in die 1. Bundesliga und konnte seitdem immer weitere Erfolge einfahren. Ebenfalls in Berlin bekannt und beliebt ist Deeshyra Thomas, die immer jede Menge Energie aufs Spielfeld bringt. Sie sticht durch hervorragende Qualitäten in der Verteidigung hervor, denn vor ihr ist meist kein Ball sicher.

Hingegen gibt es nur zwei Neuzugänge bei Berlin, die beiden US-Amerikanerinnen Abby Muse und Jo Raflo. Letztere hatte beim Saisonauftakt einen guten Tag an der Dreierlinie erwischt. Insgesamt war der Heimsieg der Berlinerinnen eine tolle Mannschaftsleistung, alle Spielerinnen konnten gleichermaßen Punkte beisteuern. Die Angels sollten sich also vorsehen, denn eine hohe Trefferquote der Gäste war vergangene Woche ein Faktor, der Nördlingen den möglichen Heimsieg gekostet hat.

Spiel am Sonntagnachmittag ist live und kostenlos im Internet zu sehen

Wie die Eigner Angels diese Woche mit der langen Fahrt und einem starken Auswärtspublikum umgehen, wird sich zeigen. Die letzte Begegnung der beiden Teams war das Spiel um Platz drei im Pokal, in dem sich Berlin klar durchsetzte und die Bronzemedaille sicherte. Zumindest der deutliche Ausgang soll sich am Wochenende ändern. Tip-off ist am Sonntag um 16 Uhr, das Spiel kann kostenlos auf dem YouTube-Kanal von DYN verfolgt werden. (kge)