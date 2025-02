Wackere Balgheimer Schützen können Marktoffingen nicht stoppen

In der Gauoberliga Luftpistole hat Dürrenzimmerns zweite Mannschaft mit einem klaren Sieg über die Gäste aus Fremdingen wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Liga-Primus Marktoffingen behielt auch im siebten Wettkampf der Saison seine weiße Weste, während Alerheim erneut mit einem hervorragenden Ergebnis in Aufhausen gewann.

Junglandbund Dürrenzimmern II – Hubertus Fremdingen 1361:1321 Ringe. Das direkte Duell zweier Abstiegskandidaten entschied Dürrenzimmerns Zweite am Ende deutlich für sich. Bester Einzelschütze der Gastgeber war erneut Florian Rehle, der mit 357 Ringen sein bisher bestes Resultat der Saison ablieferte. Auch Martin Rau blieb mit 344 Ringen nur zwei Ringe unter seiner Saisonbestleistung. Mit 333 Ringen und 327 Ringen komplettierten Albert Leiminger und Ramon Maier das bislang zweitbeste Ergebnis der Runde. Friedrich Gloning erzielte 328 Ringe und somit seine aktuelle Saisonbestleistung.

Für Fremdingen schoss Silvia Wagner mit 370 Ringen das beste Ergebnis des siebten Wettkampftages. Mit 2547 Ringen belegt sie den zweiten Platz in der Einzelwertung und verkürzt den Rückstand auf 13 Ringe gegenüber Matthäus Wolf. Nach dem geglückten Einstand in der Vorwoche startete erneut Peter Reinold, der aber mit 325 Ringen nicht ganz an sein Vorwochenergebnis anknüpfen konnte. Diana Benninger erzielte passable 330 Ringe. Allerdings schoss Jonas Gall mit 296 Ringen keinen optimalen Wettkampf, und somit mussten sich die Hubertusschützen geschlagen geben. Sandra Benninger erzielte mit 308 Ringen ein ordentliches Resultat.

Luftpistolen-Gauoberliga: Marktoffingen bleibt nach Sieg in Balgheim ungeschlagen

Germania Balgheim – St. Ulrich Marktoffingen 1385:1397 Ringe. Erneut hatte Germania Balgheim Heimvorteil, da die Heimrechte in der Hinrunde getauscht wurden. Für Balgheim erzielte Mario Schefenacker mit 360 Ringen das beste Ergebnis. Karl-Heinz Gruber schoss sehr gute 356 Ringe. Für Werner und Jonas Wallmüller traten Martin Gerstenmeier mit 335 Ringen und Michael Mayer mit 334 Ringen an, somit kamen die Germania Schützen auf insgesamt 1385 Ringe.

Marius Stark konnte für die Gäste aus Marktoffingen dieses Mal krankheitsbedingt nicht antreten, somit bekam Jungschütze Moritz Kienle (Jahrgang 2008) erstmals in dieser Saison die Chance, in der ersten Mannschaft zu schießen. Allerdings tat er sich auf der Balgheimer Anlage schwer und kam au 319 Ringe. Silas Kienle hatte seinen Wettkampf bereits vorab auf der Schießanlage in Fremdingen mit 361 Ringen beendet, und Florian Wolf erreichte mit 354 Ringen ein gutes Ergebnis. Matthäus Wolf blieb mit 363 Ringen weit unter seinem Durchschnitt, jedoch reichten die insgesamt 1397 Ringe für einen erneuten Punktgewinn.

Alerheimer Luftpistolenschützen dominieren in Aufhausen

Grenzschützen Aufhausen – Schützengesellschaft Alerheim 1329:1429 Ringe. Eine herbe Niederlage mussten die Grenzschützen aus Aufhausen einstecken. Mit 1329 Ringen schossen sie nicht nur ihr schlechtestes Saisonergebnis, sondern hatten auch mit der Schützengesellschaft Alerheim, die mit 1429 Ringen Saisonbestleistung schossen, einen bärenstarken Gegner. Bester Schütze der Gäste war Thomas Wellinger, der mit 365 Ringen persönliche Bestleistung ablieferte. Auch Georg Herrmanns blieb mit seinen 362 Ringen nur vier Ringe unter seinem besten Ergebnis. Martin Bachmann überzeugte ebenfalls mit der Bestleistung von 359 Ringen. Einzig Florian Tobias blieb mit seinen 343 Ringen unter seinen Möglichkeiten.

Die Gastgeber starteten mit guten Ergebnissen. Neben Daniel Eberles guten 355 Ringen erzielte auch Christian Wunder ordentliche 352. Sigrid Mühlbacher blieb mit 327 Ringen in ihrem Saisonschnitt. Klaus Thum erwischte aber einen rabenschwarzen Tag und lieferte mit 295 Ringen sein persönlich schlechtestes Resulat der Runde. Aufhausen liegt nach dieser Niederlage auf vierten Platz, hätte jedoch bei einem Sieg gegen Dürrenzimmern II in der nächsten Woche den Klassenerhalt sicher. (AZ)