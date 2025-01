Luca Vogelgsang holt die Königskette beim Junglandbund Dürrenzimmern

Anfang Januar hat die Königsfeier des Schützenvereins Junglandbund Dürrenzimmern stattgefunden. In zahlreichen Wettbewerben konnten die Schützinnen und Schützen ihr Können unter Beweis stellen. Dabei kann der neue stellvertretende Sportwart den größten Erfolg feiern.

Bei der Feier im Gemeindezentrum freuten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über folgende Platzierungen: Luftpistolen-Jahresmeister 2024 wurde Daniel Hartmannschott mit 364,56 Ringen. Ebenso konnte er sich über den Luftpistolen-Wanderpokal freuen, diesen gewann er mit einem 79,1-Teiler. Mit insgesamt 373,67 Ringen wurde Sina Hofmann Luftgewehr-Jahresmeisterin 2024. Den Damen-Wanderpokal sicherte sich Diana Rehle mit einem 34,0-Teiler. Sophia Gloning stellte auch dieses Jahr wieder ihr Können unter Beweis und nahm mit einem 28,7-Teiler den Vereins-Wanderpokal sowie den Jugendwanderpokal mit einem 115,3-Teiler mit nach Hause.

Königsschießen in Dürrenzimmern: Neues Sachpreis-Schießen kommt bestens an

Ebenfalls über zwei Pokale durfte sich Albert Leiminger freuen: Mit einem 67,3-Teiler gewann er den Karl-Bosch-Gedächtnispokal, und mit einem herausragenden 6,0-Teiler ging der Böller-Pokal ebenso an ihn. Gerhard Münderlein gewann den Aufgelegt-Pokal mit einem 28,0-Teiler.

Die Schützinnen und Schützen konnten sich außerdem über eine neue Kategorie beim Königsschießen freuen: Das Sachpreis-Schießen mit großartigen Tombola-Preisen wurde sehr gut angenommen. Natalie Rehle konnte diese Disziplin für sich entscheiden: Mit einem 17,0-Teiler belegte sie den ersten Platz und durfte sich einen Preis ihrer Wahl aussuchen. Auch die Jüngsten des Junglandbunds Dürrenzimmern nahmen mit Begeisterung am Königsschießen teil, und so gewann Kilian Kling das Schülerblattl mit einem 27,0-Teiler.

Gausportleiterin Wagner kann zahlreiche Schützen des Junglandbunds auszeichnen

Bei der Königsproklamation wurden der Schützenkönig und der Jugendschützenkönig prämiert. Elena Rau errang mit einem 98,6-Teiler die Jugendscheibe. Knapp dahinter auf Platz zwei folgten Sophia Gloning mit einem 100,0-Teiler und Lukas Gloning auf Platz drei mit einem 172,1-Teiler. Spannend machte es der neue Vorstand: Stefan Ulrich, der neue Schützenmeister, wurde Dritter mit einem 18,0-Teiler. Sein Stellvertreter Daniel Hartmannschott erreichte mit einem 14,8-Teiler den zweiten Platz, und so ging mit einem 14,7-Teiler die Königsscheibe an den neuen zweiten Sportwart Luca Vogelgsang.

Ein weiterer, ereignisreicher Punkt waren die Ehrungen vom Ries-Gau Nördlingen, vorgenommen von Gausportleiterin Edith Wagner. Für 40 Jahre Mitgliedschaft beim BSSB wurden Gerd Vogelgsang, Harald Deffner und Reiner Rehle geehrt. Das große Protektorabzeichen in Silber wurde Daniel Hartmannschott und Werner Ulrich verliehen. Die Verdienstnadel in Grün des Präsidenten erhielt Sina Hofmann. Theresa Grimmeißen-Feldmeier erhielt die Ehrennadel für treue Mitarbeit und Silke Spatz wurde mit der Verdienstnadel in Silber ausgezeichnet. Das Gauehrenzeichen in Bronze erhielt Luca Vogelgsang. Gerhard Münderlein und Friedrich Deffner erhielten die Verdienstnadel in Grün „In Anerkennung“. (AZ)

Icon Vergrößern Schützenmeister Stefan Ulrich (links) verlieh Ehrungen an: (ab 2. von links) Luca Vogelgsang, Werner Ulrich, Daniel Hartmannschott, Silke Spatz, Harald Deffner, Gerhard Münderlein, Gerd Vogelgsang, Theresa Grimmeißen-Feldmeier, Friedrich Deffner und Reiner Rehle. Es fehlt Sina Hofmann. Foto: Hermann Grimmeißen Icon Schließen Schließen Schützenmeister Stefan Ulrich (links) verlieh Ehrungen an: (ab 2. von links) Luca Vogelgsang, Werner Ulrich, Daniel Hartmannschott, Silke Spatz, Harald Deffner, Gerhard Münderlein, Gerd Vogelgsang, Theresa Grimmeißen-Feldmeier, Friedrich Deffner und Reiner Rehle. Es fehlt Sina Hofmann. Foto: Hermann Grimmeißen