Enzian Forheim bleibt in der Luftgewehr-Gauoberliga

Im Schützenheim Schmähingen sind die Germania-Schützen aus Pfäfflingen und die Enzian-Schützen aus Forheim aufeinandergetroffen. Beide Mannschaften kämpften um einen Platz für die kommende Saison in der Gauoberliga.

Pfäfflingen ging mit durchschnittlich 1475,10 Ringen als Erstplatzierter der Gauliga Gruppe 2 ins Rennen. Forheim startete mit durchschnittlich 1478,20 Ringen als Fünftplatzierter der Gauoberliga in die Relegation. Bei Paarung eins legte Franziska Keßler (Pfäfflingen) mit fünf Ringen Vorsprung vor Manuela Heider (Forheim) vor. Heider ließ sich dadurch allerdings nicht einschüchtern, denn die Entscheidung fiel erst nach der vierten Serie. Bei ihrem letzten Schuss benötigte sie zehn Ringe, um vorbeizuziehen. Der letzte Schuss für diesen Wettkampf fiel und Manuela Heider holte sich mit einer Zehn den Punkt mit 371 Ringen gegen Franziska Keßler mit 370 Ringen.

Luftgewehr-Gauoberliga: Anita Relovskys Einzelpunkt bleibt ohne Folgen für Forheim

In Begegnung zwei hatte Pfäfflingens Stefan Deißler von Beginn an wortwörtlich zu kämpfen. Nur bei der vierten Serie gelang es ihm, über die 90 Ringe zu kommen, während Sophia Thum mit drei Ringen Vorsprung vorlegte und den Vorsprung weiter auf zwölf Ringe ausbaute. Am Ende ging ein weiterer Punkt mit 355:367 Ringen nach Forheim. Zwischen den Ergebnissen der beiden Schützen auf Position drei lagen nach dem Wettkampfende 14 Ringe. Claudia Relovsky startete stark und lag vorerst einen Ring vorne. Doch während Manuel Möhnle immer weiter aufholte, ging es für Relovsky immer tiefer in den 80er-Bereich hinein, was sie letztendlich den Punkt kostete. Die Paarung ging mit 355:369 Ringen auseinander.

Mit starken 94 Ringen gelang Sven Heider (Forheim) ein Vorsprung von drei Ringen gegen Anita Relovsky (Pfäfflingen). Doch schon bald wendete sich das Blatt. Relovsky beendete ihr Ergebnis zwar mit einer Acht, holte sich aber den Punkt mit 365 Ringen zu 358 Ringen von Sven Heider. Somit erzielten die Forheimer mit drei zu eins Punkten den Sieg gegen Pfäfflingen und sicherten sich dadurch den Klassenerhalt in der Gauoberliga. Pfäfflingen bleibt weiterhin in der Gauliga. (AZ)

Pfäfflingen – Forheim 1:3 (1445:1465). Franziska Keßler – Manuela Heider 370:371, Stefan Deißler – Sophia Thum 355:367, Claudia Relovsky – Manuel Möhnle 355:369, Anita Relovsky – Sven Heider 365:358