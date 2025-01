Ries-Gau Nördlingen schlägt sich wacker beim Masters-Cup

Herzschlagfinale beim 20. Masters-Cup der Schützen in der Hesselberghalle in Wassertrüdingen: Mit einem halben Ring Vorsprung holte sich Daniel Bühlmeyer von der SG Hesselberg beim Finale der Besten nach zehn Finalschüssen den Sieg vor seiner Ehefrau Hanna Bühlmeyer. Ohne Titel ging die „Königin des Masters-Cup“ aber nicht aus der Halle, denn mit 304,9 Ringen führte die 28-jährige aus Frankenhofen in der Rangliste der besten Schützen aller sechs Schützengaue und hielt ihren Ehemann (302,3) und Tamara Hüttner (297,8) auf Distanz. In einer anderen Disziplin war ein Schütze aus dem Ries-Gau Nördlingen unschlagbar.

