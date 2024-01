Mit der Luftpistole macht ihnen keiner etwas vor

Plus Sechs Schützengaue suchen beim Masters-Cup ihre Besten. Für den Ries-Gau Nördlingen fahren Wolfgang Bosch und Daniel Hartmannschott einen Doppelsieg ein.

Hanna Bühlmeyer ist erneut die Schützenkönigin beim Masters-Cup. Die 27-jährige Bundesliga-Schützin verteidigte im packenden „Finale der Besten“ ihren Titel als beste Schützin von sechs Schützengauen gegen die stärkste Konkurrentin Tamara Hüttner (Schützengau Ansbach) und Johannes Früh vom Schützengau Hesselberg. Auch der Ries-Gau Nördlingen konnte dieses Jahr jubeln.

„Ruhe und Gelassenheit“ nannte Bundestagsabgeordneter Artur Auernhammer als Erfolgsrezept für den Sieg beim Prominentenschießen im Masters-Cup der Schützen in der Wassertrüdinger Hesselberghalle, und „Ruhe und Gelassenheit“ bewies auch Hanna Bühlmeyer im Finale der besten Schützen zwischen Hohenlohe, Hesselberg und Altmühlfranken. Der Dreikampf zwischen Hanna Bühlmeyer, Tamara Hüttner und Johannes Früh zeichnete sich bereits in der Luftgewehr Damen-/Herrenklasse ab, die von der „Masters-Cup-Queen“ mit 301,8 Ringen vor Hüttner (297,3) und Früh (296,7) entschieden wurde. Zunächst war das Finale der Besten zwischen Bühlmeyer und Hüttner auf Augenhöhe, aber mit stoischer Ruhe und absoluter Konzentration gab Hanna Bühlmeyer die Führung nach dem zweiten Finalschuss bis zum Schluss nicht mehr ab.