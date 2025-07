Möttingerin Eva-Maria Wegele gewinnt den Gemeindepokal

Die Preisverleihung des jährlichen Ortsteilpokalschießens der Gemeinde Möttingen hat heuer in Enkingen stattgefunden. An der Veranstaltung nahmen die Schützenvereine Edelweiß Kleinsorheim, Glück-Auf Appetshofen-Lierheim, Germania Balgheim, St. Georg Schützen Möttingen und die Egerschützen Enkingen selbst teil.

Den Preis für die Meistbeteiligung am Ortsteilpokalschießen sicherte sich Glück-Auf Appetshofen-Lierheim mit 22 Schützinnen und Schützen sichern, dicht gefolgt von St. Georg Möttingen mit 21 Schützen, Germania Balgheim mit zwölf Schützen und Edelweiß Kleinsorheim mit sechs Schützen. Die Egerschützen aus Enkingen waren als Veranstalter außer Konkurrenz mit 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vertreten.

Ortsteilpokalschießen Möttingen: Kleinsorheim, Balgheim und Enkingen ohne Jugendteam

Der Gemeindepokal für die Schützenklasse, in der die zehn besten Schützen je Verein gewertet werden, ging an die Egerschützen Enkingen mit 929,5 Punkten, gefolgt von St. Georg Möttingen (930,3 Punkte) und Germania Balgheim (1958,1 Punkte). Glück-Auf Appetshofen-Lierheim und Edelweiß Kleinsorheim haben keine zehn Schützen in die Wertung bekommen und somit schafften sie es nicht in die Auswertung. Pokalsieger in der Jugendwertung, in der die drei besten Schützen gewertet wurden, wurde St. Georg Möttingen mit 265,2 Punkten, gefolgt von Glück-Auf Appetshofen-Lierheim mit 426,2 Punkten. Bei diesem Wettkampf konnten leider weder Edelweiß Kleinsorheim, Germania Balgheim noch die Egerschützen Enkingen eine Jugendmannschaft stellen.

Der Pistolenpokal ging mit einem 54,8-Teiler an Heinrich Wüst aus Enkingen, gefolgt von Jonas Wallmüller aus Appetshofen-Lierheim (59,9-Teiler) und Werner Wallmüller (85,7-Teiler), ebenso aus Appetshofen-Lierheim. Den Sieg und somit den Aufgelegt-Pokal sicherte sich Georg Strauß aus Appetshofen-Lierheim mit einem 6,2-Teiler. Der zweite Platz ging an Dieter Thum (15,9-Teiler) aus Möttingen, dicht gefolgt von Werner Rommel (21,9-Teiler) aus Möttingen. Beim Preisschießen gingen die ersten drei Plätze an Georg Strauß (5,2-Teiler, Appetshofen-Lierheim), Christoph Thürheimer (8,0-Teiler, Möttingen) und Katharina Hafner (10,5-Teiler, Möttingen).

Zum Höhepunkt der Veranstaltung wurde der Gemeindekönig gekürt. Mit Spannung wurde der Königstitel bekannt gegeben. Mit einem 42,1-Teiler errang Eva-Maria Wegele aus Möttingen den Titel des Gemeindekönigs 2025. Den zweiten Platz belegte Margit Achinger aus Enkingen mit einem 54,2-Teiler. Auf den dritten Platz schaffte es Bernd Strass aus Kleinsorheim mit einem 125,9-Teiler. (AZ)