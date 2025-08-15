Icon Menü
Favoriten setzen sich durch: Spannende Ergebnisse der zweiten Toto-Pokal-Runde im Fußballkreis Donau

Fußball

Favoritensiege durch und durch in der zweiten Toto-Pokal-Runde

Fußball-Toto-Pokal: Die großen Überraschungen fallen am Donnerstagabend aus. Welche Donau-Rieser Mannschaften sich durchgesetzt haben.
Von Klaus Jais
    Szene aus dem Totopokalspiel SpVgg Deiningen gegen SV Ehingen-Ortlfingen: Im Zweikampf die jeweils eingewechselten Dominik Lemmermeyer (SpVgg, rechts) und Niklas Stettberger.
    Szene aus dem Totopokalspiel SpVgg Deiningen gegen SV Ehingen-Ortlfingen: Im Zweikampf die jeweils eingewechselten Dominik Lemmermeyer (SpVgg, rechts) und Niklas Stettberger. Foto: Klaus Jais

    In der zweiten Toto-Pokal-Runde auf Kreisebene Donau sind zumindest die Spiele im Landkreis Donau-Ries im erwarteten Rahmen geblieben, zu großen Überraschungen kam es nicht – auch wenn Kreisligist FSV Reimlingen bei der Kreisklasse-Mannschaft des Lauber SV zwischenzeitlich ins Hintertreffen kam. Laut Rahmenterminkalender findet die dritte Runde (Achtelfinale) am Mittwoch, 27. August, statt.

