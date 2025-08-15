Favoritensiege durch und durch in der zweiten Toto-Pokal-Runde

In der zweiten Toto-Pokal-Runde auf Kreisebene Donau sind zumindest die Spiele im Landkreis Donau-Ries im erwarteten Rahmen geblieben, zu großen Überraschungen kam es nicht – auch wenn Kreisligist FSV Reimlingen bei der Kreisklasse-Mannschaft des Lauber SV zwischenzeitlich ins Hintertreffen kam. Laut Rahmenterminkalender findet die dritte Runde (Achtelfinale) am Mittwoch, 27. August, statt.
Fußball
