Bezirksliga-Auftakt für die neue SG Maihingen-Deiningen

Die in der kommenden Saison erstmals als Spielgemeinschaft auftretenden Fußballerinnen aus Maihingen und Deiningen müssen am Samstag zum Auswärtsspiel beim Aufsteiger Bissingen um 16 Uhr antreten. Für die Deiningerinnen hat das Spiel einen besonderer Reiz, den Bissingen schnappte ihnen voriges Jahr die Kreisliga-Meisterschaft weg.

Dass Maihingen und Deiningen sich im Frauenfußball zusammentun, hat praktische Gründe. Der Mangel an Spielerinnen hat den FC Maihingen dazu veranlasst, sich auf die Suche nach einer Spielgemeinschaft im Frauenfußball zu machen. Die Deiningerinnen waren bereit und nun starten beide Teams zusammen in der Bezirksliga Nord. Den Maihingerinnen sind viele Gegner aus der Bezirksliga bekannt, spielten sie bisher immerhin sieben Jahre in der Bezirksliga und auch zunächst drei Jahre und zuletzt noch einmal zwei Jahre in der Bezirksoberliga. Zweimal wurden sie Bezirksliga-Meister, 2013 und 2022. Gerade die Meisterschaft 2022 war etwas Besonderes für die Rieserinnen, holten doch alle drei Erwachsenen-Teams aus Maihingen die Meisterschaft – das Triple bleibt unvergesslich. Nach zwei Jahren Bezirksoberliga kehren die Damen des FCM wieder in die Bezirksliga zurück und starten zusammen mit den Deininger Damen in ihre achte Bezirksliga Saison.

Frauenfußball-Bezirksliga: Neue SG Maihingen-Deiningen hat auch neuen Cheftrainer

Von der Maihinger Aufstiegsmannschaft von 2013 spielt nur noch Lisa Koukol, die damals Jüngste im Team. Carolin Stimpfle und Andrea Koukol waren bis zuletzt dabei. Die Deiningerinnen haben eine sehr erfolgreiche Kreisligasaison hinter sich, waren immer in der Spitze dabei und wurden hinter Bissingen Vizemeister. Sie hatten die beste Offensive und die zweitbeste Abwehr, was sich in vielen Zu-null-Spielen bemerkbar machte, und sie schafften es auch bis ins Pokalfinale. Was in der Bezirksliga auf sie zukommt, konnten sie in den beiden Pokalspielen gegen Bezirksoberliga-Teams sehen.

Für die jungen Spielerinnen der SpVgg wird es ein Abenteuer mit dem Reiz, gegen höherklassige Teams zu bestehen. Für beide Teams ist es ein totaler Neustart mitsamt neuem Trainerstab, bei dem Benjamin Kohler der Cheftrainer ist, assistiert von seinen Vorgängern aus Deiningen Daniel Moll und aus Maihingen Fabian Piechatschek, sowie Ex-Spielerin Carolin Stimpfle. Die Heimspiele finden in der Hinrunde in Maihingen und in der Rückrunde in Deiningen statt. (AZ)