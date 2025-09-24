Nördlinger Fußballerinnen feiern ersten Sieg nach dem Aufstieg

Vollauf zufrieden können die Rieser Bezirksoberliga- und Bezirksliga-Fußballerinnen mit ihren Ergebnissen am vergangenen Wochenende sein. Der TSV Nördlingen machte die krasse 0:5-Pleite vom ersten Spieltag mit einem 3:0 gegen Batzenhofen-Hirblingen vergessen, während sich die Damen der SG Maihingen/Deiningen mit einem 6:0-Heimsieg gegen den TSV Friedberg die Kirchweih in Maihingen versüßten. Die SG Wechingen/Alerheim hatte spielfrei.

Bezirksoberliga-Frauen, TSV Nördlingen – CSC Batzenhofen-Hirblingen 3:0 (1:0). Den ersten „Dreier“ in der neuen Liga ergatterte sich der Aufsteiger aus Nördlingen hochverdient. Den TSV-Damen war aber durchaus ein gewisser Druck über die gesamte Spielzeit anzumerken, was sich in ungenauem Passspiel und hektischen Aktionen immer wieder bemerkbar machte. Dabei beherrschte man von der ersten Minute an Ball und Gegner und verdiente sich in der 25. Minute die 1:0-Führung: Nach Ballgewinn von Linda Löw schickte die Verteidigerin die flinke Mia Voß mit einem langen Ball auf die Reise und die 17-jährige Buchdorferin überlupfte die starke Gästekeeperin Anne Ellenrieder technisch brillant.

Mit einem Kopfball von Katja Fischer, auf der Linie geklärt (28.), einem Schuss von Antonia Kawan (34.) und einem Distanzversuch von Sarah Eberhardt (43.) wurde die Gästetorhüterin weiter warmgeschossen. Mia Voß setzte einen Schlenzer noch knapp drüber, ehe der gute Schiedsrichter David Fischer zur Halbzeit pfiff.

Fußball-Bezirksoberliga Frauen: Nördlingen beherrscht Batzenhofen klar

Im zweiten Abschnitt gelang es den Gästen, vereinzelt Nadelstiche zu setzen, doch die Nördlinger Hintermannschaft um Katja Fischer und die überragende Paulina Meier ließ keine größeren Chancen zu. Trotzdem musste das Trainerteam Hander/Schröter bis zur Schlussviertelstunde warten, dass mit dem 2:0 etwas Beruhigung eintrat. Kawan wurde bereits per „Gehfehler“ eigentlich klar im Strafraum gefoult, doch erst im weiteren Getümmel sprang der Ball an den Arm einer Gästespielerin, die damit die Körperfläche unnatürlich vergrößerte, weshalb der Elfmeterpfiff folgerichtig war. Linda Löw behielt die Nerven und winkelte das Leder unhaltbar ein (76.).

Mit dem nächsten Assist, einer Freistoßflanke auf Selina Holzner, zeichnete Linda Löw für alle drei Treffer mitverantwortlich. Holzner versenkte per toller Volleyabnahme zum hochverdienten 3:0 (86.). Ihre ersten BOL-Minuten schnupperte zudem Nachwuchskeeperin Greta Ruf und Lisa Schweiger, die sich nach der Auswechslung von Voß noch mit zwei gefährlichen Abschlüssen auszeichnen konnte (89./91.). Zuschauer: 55. (schra)

TSV Nördlingen: L. Schweiger; P. Meier, K. Fischer, M. Voß (87. G. Ruf), J. Schneid, I. Schmidbaur (81. S. Holzner), A. Hanke, L. Löw, V. Leitner (68. L. Kutzsch), S. Eberhardt, A. Kawan (77. A. Truffellini)

Fußball-Bezirksliga Frauen: Maihingen/Deiningen schießt Friedberg in Hälfte zwei ab

Bezirksliga Frauen, SG Maihingen/Deiningen – TSV Friedberg 6:0 (1:0). Sechs Tore, sechs Torschützinnen, darunter drei Youngster: Das war die Bilanz einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung, die in der Abwehr stabil war und vorne für klare Verhältnisse sorgte. Friedberg war zu Beginn das aktivere Team, hatte in der 4. Minute eine Großchance und wenig später einen Lattentreffer. Nur langsam kam die Heimmannschaft besser ins Spiel und nach einem Sololauf von Lisa Koukol wehrte die starke Gästekeeperin zwar ab, aber genau vor die Füße von Romy Scheuermann, die zum 1:0 einnetzte (9.). Fortan kamen die Gäste nur noch selten in den Rieser Strafraum. Das Übergewicht konnten die Rieserinnen allerdings nicht in Tore ummünzen, zu unpräzise waren ihre Angriffsbemühungen.

Deutlich besser lief die zweite Halbzeit. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff setzte Spielführerin Eva Enslin einen Eckball an die Unterkante der Latte, von da sprang der Ball zum 2:0 über die Linie. Das Heimteam setzte sich zunehmend in der Friedberger Hälfte fest und vergab beste Chancen, bevor Nachwuchsspielerin Laura Diethei mit einem satten Schuss zum 3:0 ins kurze Eck traf (57.). Weitere acht Minuten später tankte sich Lisa Koukol durch und erhöhte auf 4:0. Damit war die Partie entschieden und das Trainerteam Carolin Stimpfle und Daniel Moll nutzte das, um weiteren Spielerinnen Spielpraxis zu geben. Gegen Ende wurden die Gäste aktiver, hatten ein paar Freistöße in Torraumnähe, die aber keine Gefahr ausstrahlten. In den Schlussminuten hatten die Rieserinnen wieder die Oberhand und einige Eckbälle. Lena Wiedemann drückte nach Getümmel im Strafraum den Ball über die Linie (89.) und Franziska Ruf musste eine Minute später nach tollem Querpass nur noch zum 6:0-Endstand einschieben. Zuschauer: 150. (sgmd)

SG Maihingen/Deiningen: L. Wassermann; N. Specker (35. L. Diethei), L. Stimpfle, J. Ernst (18. H. Bettinger), I. Moll, L. Wiedemann, E. Enslin, L. Seitz (46. M. Seitz), L. Koukol, L. Leberle, R. Scheuermann (70. F. Ruf)