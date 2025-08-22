In der neuen A-Klasse Nord 1 ist vor dem Start noch nichts sicher

Die Rieser A-Klasse-Fußballmannschaften starten diese Saison fast alle in der A-Klasse Nord 1, nur die SG Amerdingen/Hohenaltheim hat es in die neue A-Klasse Nord 2 verschlagen. Aus der abgeschafften B-Klasse Nord kommen mit dem FC Nordries, dem SV Grosselfingen und Rückkehrer FC Maihingen II gleich drei Teams neu dazu, außerdem findet sich die SpVgg Minderoffingen nach drei Jahren Kreisklasse nun wieder eine Liga tiefer wieder. Wie sortieren sich die Teams in diesem neuen Mix?
Fußball
