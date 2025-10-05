Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball: Spitzenreiter überzeugen in der Kreisklasse Nord 1 mit Siegen

Fußball

Klarer Derbyerfolg für Schwörsheim-Munningen

Fußball-Kreisklasse Nord 1: 4:0-Sieg des Aufsteigers beim SV Megesheim. Auch die weiteren Spitzenteams siegen. Flotzheim/Fünfstetten gewinnt in Unterzahl.
Von Anton Kutscherauer und Thomas Unflath
    • |
    • |
    • |
    Im Derby gegen Megesheim bestand für den SV Schwörsheim/Munningen zu keiner Zeit Gefahr, dass der aktuelle Lauf enden könnte. In Gelb Schwörsheim/Munningens Hannes Hertle, gegen Megesheims Nico Prentner.
    Im Derby gegen Megesheim bestand für den SV Schwörsheim/Munningen zu keiner Zeit Gefahr, dass der aktuelle Lauf enden könnte. In Gelb Schwörsheim/Munningens Hannes Hertle, gegen Megesheims Nico Prentner. Foto: Szilvia Izsó

    Nichts anbrennen lassen hat das Führungstrio der Kreisklasse Nord 1 am 7. Spieltag, denn alle drei Teams sind siegreich geblieben. Spitzenreiter SC Wallerstein gewann klar mit 3:0 gegen Niederhofen/Hausen, Verfolger D.L.P. erzielte den 2:1-Siegtreffer gegen Möttingen/Mönchsdeggingen in letzter Minute und der Tabellendritte SV Schwörsheim-Munningen fertigte Schlusslicht SV Megesheim mit 4:0 ab. Die SpVgg Ederheim fand nach dem überraschenden 3:1-Erfolg in Marktoffingen Anschluss ans Mittelfeld, während Deiningen (0:1 bei den Jura Kickers) und Wemding/Wolferstadt (2:3 gegen Oettingen) nach ihren Niederlagen auf die abstiegsgefährdeten Plätze abrutschten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden