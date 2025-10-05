Klarer Derbyerfolg für Schwörsheim-Munningen

Nichts anbrennen lassen hat das Führungstrio der Kreisklasse Nord 1 am 7. Spieltag, denn alle drei Teams sind siegreich geblieben. Spitzenreiter SC Wallerstein gewann klar mit 3:0 gegen Niederhofen/Hausen, Verfolger D.L.P. erzielte den 2:1-Siegtreffer gegen Möttingen/Mönchsdeggingen in letzter Minute und der Tabellendritte SV Schwörsheim-Munningen fertigte Schlusslicht SV Megesheim mit 4:0 ab. Die SpVgg Ederheim fand nach dem überraschenden 3:1-Erfolg in Marktoffingen Anschluss ans Mittelfeld, während Deiningen (0:1 bei den Jura Kickers) und Wemding/Wolferstadt (2:3 gegen Oettingen) nach ihren Niederlagen auf die abstiegsgefährdeten Plätze abrutschten.

