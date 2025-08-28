SG Alerheim wirft FC Maihingen wieder aus dem Pokal

Im letztjährigen Pokal-Wettbewerb war es das Halbfinale, diesmal trafen die SG Alerheim und der FC Maihingen bereits im Achtelfinale aufeinander, das am Mittwochabend ausgetragen wurde. Wieder gewann die SGA, diesmal mit 2:1. Zu einem hitzigen Derby kam es in Ederheim, wo die heimische SpVgg den FSV Reimlingen ins Elfmeterschießen zwang, nach dem die Gäste schließlich mit 6:5 als Sieger vom Platz gingen.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86747 Maihingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SG Alerheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis