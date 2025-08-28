SG Alerheim wirft FC Maihingen wieder aus dem Pokal

Im letztjährigen Pokal-Wettbewerb war es das Halbfinale, diesmal trafen die SG Alerheim und der FC Maihingen bereits im Achtelfinale aufeinander, das am Mittwochabend ausgetragen wurde. Wieder gewann die SGA, diesmal mit 2:1. Zu einem hitzigen Derby kam es in Ederheim, wo die heimische SpVgg den FSV Reimlingen ins Elfmeterschießen zwang, nach dem die Gäste schließlich mit 6:5 als Sieger vom Platz gingen.
Fußball
