Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Toto-Pokal: SG Alerheim und FSV Reimlingen setzen sich in den Achtelfinals durch

Fußball

SG Alerheim wirft FC Maihingen wieder aus dem Pokal

Fußball-Toto-Pokal: Im Achtelfinale ist die SGA einmal mehr Endstation für den Bezirksligisten. Reimlingen entscheidet hitziges Derby gegen Ederheim für sich.
Von Klaus Jais
    • |
    • |
    • |
    Die linke Hand von Maihingens Torwart Martin Fischer nimmt dem Alerheimer Sebastian Hertle den Ball vom Fuß. Der Schiedsrichter entschied dennoch auf Elfmeter, den Torwart Fischer aber parierte.
    Die linke Hand von Maihingens Torwart Martin Fischer nimmt dem Alerheimer Sebastian Hertle den Ball vom Fuß. Der Schiedsrichter entschied dennoch auf Elfmeter, den Torwart Fischer aber parierte. Foto: Klaus Jais

    Im letztjährigen Pokal-Wettbewerb war es das Halbfinale, diesmal trafen die SG Alerheim und der FC Maihingen bereits im Achtelfinale aufeinander, das am Mittwochabend ausgetragen wurde. Wieder gewann die SGA, diesmal mit 2:1. Zu einem hitzigen Derby kam es in Ederheim, wo die heimische SpVgg den FSV Reimlingen ins Elfmeterschießen zwang, nach dem die Gäste schließlich mit 6:5 als Sieger vom Platz gingen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden