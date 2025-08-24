Nächste knappe Niederlage für Maihingens Bezirksliga-Elf

Der im bisherigen Saisonverlauf der Fußball-Bezirksliga stabile Aufsteiger Joshofen-Bergheim hat gegen die U23 des TSV Nördlingen eine heftige Heimschlappe einstecken müssen. Danach sah es aber lange nicht aus und die SpVgg dominierte die gesamte erste Halbzeit, doch nach der Pause schlug die Stunde der Nördlinger, die am Ende 6:1 gewannen. Ohne Punkte kehrte der FC Maihingen vom FC Horgau zurück, dem die Rieser zwar ordentlich Paroli boten, am Ende aber 1:2 unterlagen.

SpVgg Joshofen Bergheim – TSV Nördlingen II 1:6 (0:0). Die Nördlinger Gäste kamen zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Lucas Möller hatte den ersten Abschluss für die SpVgg (11.). Auch in der 17. Spielminute scheiterte Möller nach Steckpass von Julian Sager an der Glanzparade von Robin Oettle. Zudem brachten mehrere Eckbälle und Freistöße zwar keine herausragenden Einschussmöglichkeiten für die Heimelf, aber ein spürbares Übergewicht. Den Hauch einer ersten TSV-Chance hatte Flügelflitzer Luis Schüler aus spitzen Winkel (23.). Eine Zeitstrafe für Luca Hopfauf überstanden die Gäste mit Glück und Geschick sowie einem überragenden Keeper Oettle, der unüberwindbar wirkte.

Wie verwandelt und spürbar mit taktischen Veränderungen kehrten die Nördlinger nach der Halbzeit aufs Feld zurück. Die Pressinglinie wurde deutlich erhöht und das Spielglück so massiv herausgefordert. Eine Reichert-Ecke flog an Freund und Feind vorbei, sodass der aufgerückte Innenverteidiger Jakob Bühlmeier in aller Ruhe abziehen und das überraschende 0:1 erzielen konnte (47.). Dieser Treffer läutete eine zehnminütige Phase ein, in denen Nördlingen „junge Wilde“ die sehr ausgeglichene Partie in einen brutalen Sieg umwandelten. Ein Klärungsversuch in der SpVgg-Abwehr war ein klares Foul, Luca Hopfauf traf per Elfmeter zum 0:2 (51.). Daniel Ernst hämmerte den Ball nur drei Minuten später aus 20 Metern technisch astrein ins Heimgehäuse – 0:3 (54.).

Fußball-Bezirksliga: TSV Nördlingen II schießt Joshofen in Hälfte zwei komplett ab

Joshofen-Bergheim verlor komplett den Faden, Kilian Reichert schlenzte das Spielgerät außerhalb des Strafraumes toll in den Winkel – 0:4 (57.). Die Messe war gelesen und in der Folgezeit verteidigte Nördlingen den Vorsprung geschickt. Zu allem Überfluss klatschte sich Heimkeeper Alexander Schmidt den eigentlich harmlosen Schuss von Reichert faktisch selbst in den Kasten zum 0:5 (85.). Die Verunsicherung der Heimelf nutzte Luca Lechler zwei Minuten später, ebenfalls per Fernschuss, zum 0:6 (86.). Ein Fehler im Spielaufbau begünstigte den Schlusspunkt, welchen schließlich Jonas Sager in der 88. Minute mit dem Ehrentreffer für Joshofen-Bergheim setzte (88.). Nördlingens Co-Trainer Torsten König: „Die taktische Umstellung in der zweiten Halbzeit setzte unser Team beeindruckend um und kam dadurch zu einem hochverdienten, aber gewiss zu hohen Sieg. Trotzdem hat es in der zweiten Halbzeit echt Spaß gemacht, dem TSV zuzuschauen.“ Zuschauer: 150 (schra)

TSV Nördlingen: R. Oettle, J. Bühlmeier, K. Reichert (86. N. Hopfauf), D. Gis (46. M. Göttler), D. Ernst (81. C. Idrizi), L. Hopfauf, L. Lechler, N. Leister (62. T. Müller), S. Mack, L. Pesut (72. M. Behringer), L. Schüler

Maihingen gerät durch Tagliebers Eigentor unglücklich in Rückstand

FC Horgau – FC Maihingen 2:1 (1:1). Horgau startete mit viel Elan und nutzte direkt die erste Chance. Nach einem schönen Angriff über Felix Eberle und Tobias Kirschner wurde die scharfe Hereingabe von Maihingens Verteidiger Louis Taglieber unglücklich zum 1:0 ins eigene Tor abgefälscht (9.). Horgau blieb auf dem Gaspedal und erspielte sich weitere Chancen. Philip Meitinger zog zwei Gegenspieler auf sich und bediente den komplett freien Maximilian Wurm, der nicht platziert genug abschließen konnte.

Danach flachte die Partei deutlich ab und Maihingen nutzte diese Phase zum 1:1. Nach einem Ballverlust der Horgauer schob der freistehende Zekl zum Ausgleich ein (33.). Im zweiten Durchgang das gleiche Bild, viele Abspielfehler und Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das Spiel. In der 65. Spielminute durfte dann die Heimmannschaft jubeln: Noah Hagners Schuss konnte Torhüter Fischer nicht festhalten. Meitinger schaltete in Torjägermanier am schnellsten und drückte die Kugel zum 2:1 über die Linie. Horgau lies nun nichts mehr zu und holte den dritten Heimsieg in Folge, den man auf dem anschließenden Weinfest gebührend feierte. (fch) Zuschauer: 80.

FC Maihingen: M. Fischer; M. Haas, M. Kotz (72. J. Liebhard), A. Göck, L. Taglieber, R. Stimpfle, D. Zekl, M. Steger (82. T. Öttl), L. da Cunha Pimenta, B. Wolf (46. (D. Göck), M. Thum (82. A. Greiner)