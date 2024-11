Verdienter Heimerfolg der TSV-U15 gegen den TSV Kottern

Auch im fünften Heimspiel ist der Fußball-U15 des TSV Nördlingen gegen die Gäste vom TSV Kottern ein Heimdreier gelungen, und somit konnte man die maximale Punktausbeute aus den Heimpartien erreichen. 5:1 siegten die Rieser, die punktgleich mit dem TSV Schwaben Augsburg von der Tabellenspitze grüßen.

Ohne großes Taktieren begann das Spiel mit zwei Abschlüssen der Einheimischen nach drei beziehungsweise sechs Minuten, welche jedoch geklärt werden konnten. In der 15. Minute hatte dann Jonas Rothbauer die Führung auf dem Fuß, sein Abschluss nach Ecke war jedoch zu unplatziert. Nach 16 Minuten die Führung für die Heimelf durch Jakob Ott, als dieser den gegnerischen Torwart stresste und den daraus resultierenden Fehler zum 1:0 nutzte. Fünf Minuten später erhöhten die Gastgeber auf 2:0, als man wieder den Gästekeeper unter Druck setzte und dieser sich nur mit einem Foul an Ott behelfen konnte. Den Strafstoß verwandelte Ben Müller gewohnt sicher.

Fußball-U15-Bayernliga: Nördlingens Torschütze heißt Müller – ganz wie früher

In Minute 25 fiel der Anschlusstreffer für die Gäste, als der TSV im Mittelfeld den Zugriff auf den Gegner verpasste, der Steckball nicht verhindert werden konnte und man sich dann im Zweikampf im eigenen Strafraum ungeschickt anstellte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kottern zum 2:1-Halbzeitstand.

Wie schon in den Wochen zuvor verschlief Nördlingen die Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Erst nach 42 Minuten setzte Ott wieder ein Ausrufezeichen, als er sich stark gegen zwei Gegenspieler behauptete und den Ball aus spitzem Winkel zum 3:1 einschob. Im weiteren Verlauf verlor das Spiel etwas an Zug. Nach 60 Minuten die Vorentscheidung, als Müller die tolle Vorarbeit von Noah Reicherzer und Constantin Fromann per Kopf zum 4:1 vollendete. Das 5:1 erzielte wieder Müller nach einem langen Ball gegen eine aufgerückte Kotterner Hintermannschaft (67.). Fazit von Trainer Markus Leister: „Ein verdienter Sieg, vielleicht um ein Tor zu hoch. Wir haben es wieder geschafft, in einem wichtigen Spiel einen Mitstreiter zu besiegen und den Abstand zu diesem sogar noch auszubauen. Jetzt gilt es für die letzte Begegnung vor der Winterpause nochmals alle Kräfte zu bündeln und die Halbserie eventuell mit einem weiteren positiven Ergebnis abzuschließen.“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Pugel (TW); Maurer, Bachmann, Rothbauer (ab 55. Reicherzer), Rieger, Randi, Temizel, Bely, Rolev, Müller (ab 67. Römer), Ott (ab 48. Fromann); Stenzenberger (ETW).