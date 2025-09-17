Erster Saisonsieg entgleitet Nördlingens U17-Fußballern

Es fehlte nicht viel zum ersten Saisonsieg der Fußball-U17 des TSV Nördlingen. Erst in der achten Minute der Nachspielzeit gelang dem FC Ingolstadt 04 II der Ausgleich zum 1:1-Endstand.

In der ersten Halbzeit bekamen die Gäste keinen Zugriff auf das Spiel. Die Gastgeber erwiesen sich immer als einen Tick schneller, egal, ob die Stürmer vorne draufgingen oder ob sie sich hinten reinstellten. Die Gäste kamen auch mit dem ungewohnten Kunstrasen nicht immer zurecht. In der 16. Minute eine erste Riesenchance für die Schanzer, als Torwart Muhammed Dibrani den Winkel zumachte und der FCI-Spieler vorbeischoss. Drei Minuten später war Dibrani bereits umspielt, aber Jonathan Eisen klärte auf der Linie.

Fußball-U17-Landesliga: TSV Nördlingen kommt nur zu Remis in Ingolstadt

Aber auch die Gäste hatten zwei gute Möglichkeiten durch Ben Müller und Kapitän Thierry Boko (10./37.). Letztgenannter scheiterte am Torwart. Außerdem verfehlte ein Schuss von Ratmir Dzaparov aus elf Metern das Gehäuse (38.). Die klareren Chancen in der ersten Halbzeit hatte die Heimelf. „Da müssen wir froh sein, dass es mit 0:0 in die Pause ging“, erklärte TSV-Trainer Kazim Temizel.

Nach der torlosen ersten Halbzeit gingen die Rieser neun Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Florian Menacher (Gruppe Pfaffenhofen) durch einen von Ben Müller verwandelten Foulelfmeter in Führung. Der eingewechselte Muhammed Temizel war bei seiner ersten Aktion gefoult worden. Das 0:1 gab auch moralisch Auftrieb für den TSV, der nun die Räume zuschob, fast keinen Zweikampf verlor und keine Torchance zuließ. Nach vorne ergaben sich Gelegenheiten für Müller, Temizel und durch Kenan Elbizims 30-Meter-Schuss nach einem Fehlpass des Torwarts. Die Rieser waren dem 0:2 näher als der FCI dem Ausgleich. Dieser fiel durch einen zweifelhaften Freistoß. „Der Ausgleich war sehr, sehr ärgerlich, da wir eine megastarke zweite Halbzeit spielten, in der wir bis auf das 1:1 keinen einzigen Torschuss zuließen“, erklärte TSV-Trainer Temizel.

TSV Nördlingen U17: Dibrani; Seefried, Lukas Braun, Brenner, Gebel, Eisen, Dzaparov, Wagner, Elbizim, Müller, Boko; Einwechselspieler: Merz, Lorenz Braun, Chahardoli, Gebhardt, Temizel