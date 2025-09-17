Gutes Dagegenhalten der Nördlinger U19 bleibt unbelohnt

Im ersten Heimspiel der U19-Landesliga hatte der TSV Nördlingen mit dem SV Heimstetten gleich eine der Top-Mannschaften zu Gast. Die Gäste siegten vollauf verdient mit 2:0. Dennoch war TSV-Trainer Kemal Kayis nicht unzufrieden.

Nach zehn Minuten gab es die erste Großchance für die Gäste, doch Silas Scheuer scheiterte an Torwart Silas Milz und Ethan Meisenheimers Kopfball flog am Pfosten vorbei. Ab Mitte der ersten Hälfte hatten auch die Gastgeber die Offensive entdeckt: Heimstettens Sebastian Kampa rettete in höchster Not und der Querschläger wurde von Torwart Hugo Pistorius noch über die Latte gelenkt. Es war ein schnelles, bisweilen rasantes Spiel, mit einem Chancenplus für den SVH: Milz parierte prächtig gegen Felix Göbl, Kampa köpfte vorbei. Auf der anderen Seite hielt Pistorius einen Kopfball von Ben Zinsmeister (40.).

Fußball-U19-Landesliga: Zwei Einwechselspieler besiegeln Nördlingen Heimniederlage

Auch in der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen mehr in der TSV-Hälfte ab: Rodrigo Noversa Esteves (50.) und Göbl vergaben gute Heimstettener Chancen. Letztlich wurde das Spiel durch die besser aufgestellte Ersatzbank der Gäste entschieden, denn beide Tore erzielten eingewechselte Spieler. Das 0:1 in der 68. Minute markierte Noversa Esteves aus kurzer Distanz. Nur fünf Minuten später vergab derselbe Spieler das 0:2. Auch Karl Hoffmann nutzte nach Zuspiel von Noversa Esteves die Chance auf die Vorentscheidung nicht (77.) Nördlingen kam kaum noch aus der eigenen Hälfte. Heimstettens Nicolas Weng ließ eine weitere Chance zum 0:2 aus. Besser machte es Antonio Sestito in der 84. Minute, als er unhaltbar einnetzte. Die letzte Szene hatten die Gastgeber, doch der 18-Meter-Schuss von Kapitän Alper Kayis flog um Zentimeter über das Kreuzeck.

„Wir haben sehr gut dagegengehalten, obwohl fünf Stammspieler fehlten“, so Trainer Kemal Kayis nach dem Spiel. Lang, Röthinger, Meister, Lukas und Bruchanov standen nicht zur Verfügung. „Wir können stolz sein auf die Leistung gegen einen Gegner, der um den Aufstieg mitspielt“, war das abschließende Resümee des TSV-Coachs. Schiedsrichter Maximilian Raudensky (FC Illdorf, Gruppe Neuburg) verhängte drei Gelbe Karten gegen den SVH und vier Gelbe Karten gegen die Gastgeber. Zudem kassierte Liam Schein wegen Ballwegschlagens eine Zeitstrafe (34.).

TSV Nördlingen U19: S. Milz; J. Lenz, B. Zinsmeister, L. Schein, S. Käser, L. Meier, O. Shevchenko (69. N. Burtimov), A. Kayis, E. Hastürk (90.+1 D. Monzili), N. Milicevic, J. Prpic