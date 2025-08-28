Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Vorschau: So startet die SG Amerdingen/Hohenaltheim in die neue Saison 2025/2026

Fußball

SG Amerdingen/Hohenaltheim allein auf weiter Flur

Fußball-Vorschau: Am Wochenende geht es auch für die Südrieser los – allerdings in der A-Klasse Nord 2. Dort warten neue Herausforderungen auf die Mannschaft.
Von Maximilian Bosch
    • |
    • |
    • |
    Trainerin Melanie Einberger und ihre Mannschaft starten unter ganz neuen Vorzeichen in die neue Saison.
    Trainerin Melanie Einberger und ihre Mannschaft starten unter ganz neuen Vorzeichen in die neue Saison. Foto: Szilvia Izsó

    Der Spielbetrieb in der A-Klasse Nord 2 hat zwar am vergangenen Wochenende schon begonnen, die SG Amerdingen/Hohenaltheim greift aber erst kommenden Sonntag ins Geschehen ein. Der erste Spieltag war für die SG nämlich einer von vier spielfreien Tagen, die auf alle Mannschaften der A-Klassen Nord 1 und 2 diese Saison zukommen. Mit dem TSV Unterringingen wartet im ersten Saisonspiel kein Gegner wie jeder andere.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden