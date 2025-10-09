Derby-Premiere in Utzwingen

Gerade einmal zwei Kilometer liegen zwischen den Sportplätzen des FC Maihingen und des FSV Utzwingen – mehr Derby geht nicht. Diesen Freitag tritt die Zweitvertretung der Maihinger ihre kürzeste Auswärtsreise in der A-Klasse Nord 1 an und trifft um 18.30 Uhr auf den Gastgeber aus Utzwingen. Wolfgang Beck wird die besondere Partie leiten.

Ein besonderes Duell ist es auch deshalb, weil sich die Teams in dieser Konstellation – Erste gegen Zweite – laut Daten von BFV und fupa noch nie in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. „Freitagabend. Flutlicht. Mehr geht nicht! Wir haben uns schon letztes Jahr gefreut, im Pokal gegen die Erste anzutreten. Diese Partie steigert die Attraktivität natürlich noch einmal“, fiebert Utzwingens Fußball-Abteilungsleiter Andreas Regele dem Aufeinandertreffen entgegen.

Fußball-A-Klasse Nord 1: Abschaffung der B-Klasse ermöglicht Derby Maihingen – Utzwingen

Möglich macht es die Auflösung der B-Klasse: Während der FCM II die Meisterschaft in der untersten Spielklasse feierte, entging der FSV Utzwingen dank der Reform dem Abstieg. In der laufenden Spielzeit sammelte Utzwingen bisher neun Zähler aus sechs Partien. Regele zieht eine erste Bilanz: „Mit dem Start in die Saison waren wir sehr zufrieden, die Derbysiege gegen den FC Nordries und Minderoffingen waren klasse. Zuletzt mussten wir jedoch einen kleinen Dämpfer hinnehmen“, zeigt Regele auf die jüngsten Niederlagen gegen Grosselfingen sowie Athletik Nördlingen (jeweils 1:3).

Er erklärt: „Wir sind gegen zwei Teams auf Augenhöhe leer ausgegangen, da wäre jeweils ein Punkt oder sogar ein Sieg möglich gewesen. Vorne haben wir die Chancen nicht gemacht und hinten die Tore kassiert.“ Die offensive Effektivität sieht der Abteilungsleiter als Schlüssel für das Aufeinandertreffen mit dem Nachbarn an: „Wir müssen unsere Chancen verwerten und gegen ihre individuelle Klasse, wie sie ein Andreas Haas oder Aaron Stimpfle mitbringen, dagegenhalten.“ Ein Luxus für Maihingens Trainer Dominik Stimpfle, schließlich waren beide in der Vorsaison noch Stammspieler in der Maihinger Kreisliga-Meistermannschaft.

Derby in Utzwingen: Stimmung, Motivation und ein volles Haus erwartet

Der 33-jährige Coach der Maihinger Zweiten steht mit seiner Truppe nach fünf Ligaspielen bereits bei zehn Zählern und belegt Rang fünf. „Wir sind hochzufrieden, nachdem wir ohne große Erwartungen in die Saison gegangen sind. Als zweite Mannschaft hängt viel von der Ersten ab, bislang haben wir Glück mit Verletzungen gehabt.“ Aus Stimpfles Sicht war der Sieg im Lokalduell mit Minderoffingen der bisherige Höhepunkt. Ein weiterer steht nun vor der Tür: „Das letzte Ligaspiel eines Maihinger Teams gegen Utzwingen war wahrscheinlich vor 20 Jahren. Für uns ist es das Größtmögliche, man kennt sich schon aus der Jugend.“

Anders als so oft überschneidet sich das Derby nicht mit einer Partie der Maihinger Bezirksligakicker, das Training wurde entsprechend auf Donnerstag vorverlegt. „Wir freuen uns. Ich gehe davon aus, dass einiges los sein wird. Nach dem Spiel werden wir alle im Sportheim zusammensitzen, die Utzwinger haben uns zum Essen eingeladen.“ Doch zuvor will Stimpfle auf dem Platz feiern, seine eigene Mannschaft sieht er jedoch als Wundertüte: „Wir spielen oft in unterschiedlicher Besetzung, sind dementsprechend nicht so eingespielt wie andere Teams. Aber wir sind gut in Form und hoch motiviert. Wir leben von unserer Geschlossenheit und haben viele erfahrene Akteure.“

Maihingen-II-Trainer Dominik Stimpfle kann in Utzwingen fast aus dem Vollen schöpfen

Personell kann er fast aus dem Vollen schöpfen: „Ich habe mehr Zusagen als Kaderplätze“, so der Trainer lachend: „Wir haben viele Teilzeitkräfte, aber das Derby will sich keiner entgehen lassen.“ Im Vergleich zur Vorwoche kehren mit Stammtorhüter Bennet Bosch, Dominik Götz, Martin Offinger, Andreas Haas und Martin Zekl mehrere Kicker zurück. Ausfallen wird lediglich Verteidiger Philipp Graßl, der aufgrund von Rückenproblemen pausieren muss. Auch zwei Kilometer weiter steht Trainer Andre Gebele nahezu die volle Kapelle zur Verfügung, nur der Einsatz von Innenverteidiger Florian Staufer hängt nach seinem Ausfall in der Vorwoche in der Schwebe.