Das sind die Futsal-Termine im Landkreis Donau-Ries

Der Plan für die Futsal-Kreismeisterschaften Donau 2024/25 steht. Insgesamt nehmen 39 Mannschaften teil, 16 aus dem Landkreis Günzburg, 13 aus dem Landkreis Donau-Ries und zehn aus dem Landkreis Dillingen. Am Ende der Turnierserie steht das Finale des Fußballkreises Donau am Montag, 6. Januar, in der Höchstädter Nordschwabenhalle. Die zwei Teilnehmer aus dem Donau-Ries werden in zwei Turnieren ermittelt.

Im Landkreis Donau-Ries finden zwei Vorrundenturniere statt. Am Samstag, 21. Dezember, spielen folgende fünf Mannschaften in der Stauferhalle in Donauwörth: SC Tapfheim, SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf, SpVgg Riedlingen, TKSV Donauwörth und TSV Monheim. Die Spiele beginnen um 19 Uhr, die letzte Partie ist für 22.27 Uhr angesetzt. Einen Tag später, Sonntag, 22. Dezember, treffen acht Mannschaften in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle aufeinander. Dort sind am Start: FSV Reimlingen, TSV Nördlingen, SC Wallerstein, SpVgg Deiningen (alle Gruppe eins), SpVgg Ederheim, SV Holzkirchen, SC Nähermemmingen-Baldingen und SC Athletik Nördlingen (alle Gruppe zwei). Die erste Partie beginnt um 17.30 Uhr, das Endspiel der beiden Gruppenersten wird laut Spielplan um 22.20 Uhr angepfiffen. Die jeweiligen Turniersieger sind qualifiziert für die Endrunde des Kreises Donau. Wie schon im Vorjahr wird ein Futsalmeister des Landkreises Donau-Ries nicht ermittelt.

Futsal im Kreis Donau: 39 Mannschaften nehmen dieses Jahr am Kreisturnier teil

Im Landkreis Günzburg ist die Teilnahmebereitschaft am größten, denn es nehmen dort insgesamt 16 Mannschaften teil, die zunächst zwei Vorrundenturniere am Samstag, 7. Dezember, in der Günzburger Rebayhalle und am Sonntag, 15. Dezember, in der Krumbacher Schulsporthalle austragen. Die jeweils vier besten Teams qualifizieren sich für die Landkreisendrunde, die am Samstag, 28. Dezember, in der Günzburger Rebayhalle über die Bühne gehen wird. Die zwei Teilnehmer des Finales spielen in der Kreisendrunde. Im Landkreis Dillingen findet gleich ein Endturnier mit insgesamt zehn Mannschaften statt. Austragungsort ist am Sonntag, 29. Dezember, die Gundelfinger Kreissporthalle. Turnusgemäß nehmen aus dem Landkreis des Kreisfinal-Ausrichters vier Mannschaften an der Endrunde teil.

Im gesamten Fußballkreis Donau sind es somit insgesamt 39 teilnehmende Mannschaften. Als Spielleiter fungiert Kreisspielleiter Jürgen Friedrich. Während die Turnierpläne des Landkreises Günzburg schon vor einigen Wochen veröffentlicht wurden, verzögerte sich die Veröffentlichung speziell des Nördlinger Turniers bis Anfang Dezember. Friedrich erklärt hierzu: „Es sind noch Änderungen aufgrund kurzfristiger Absagen eingepflegt worden.“

Spielplan Donauwörth:

19:00 Uhr: SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf – TSV Monheim

19.23 Uhr: SC Tapfheim – SpVgg Riedlingen

19.46 Uhr: TKSV Donauwörth – SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf

20.09 Uhr: TSV Monheim – SC Tapfheim

20.32 Uhr: SpVgg Riedlingen – TKSV Donauwörth

20.55 Uhr: SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf – SC Tapfheim

21.18 Uhr: TKSV Donauwörth – TSV Monheim

21.41 Uhr: SpVgg Riedlingen – SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf

22.04 Uhr: SC Tapfheim – TKSV Donauwörth

22.27 Uhr. TSV Monheim – SpVgg Riedlingen

Spielplan Nördlingen:

17.30 Uhr: FSV Reimlingen – TSV Nördlingen

17.54 Uhr: SpVgg Ederheim – SV Holzkirchen

18.18 Uhr: SC Wallerstein – SpVgg Deiningen

18.42 Uhr: SC Nähermemmingen-Baldingen – SC Athletik Nördlingen

19.06 Uhr: FSV Reimlingen – SC Wallerstein

19.30 Uhr: SpVgg Ederheim – SC Nähermemmingen-Baldingen

19.54 Uhr: SpVgg Deiningen – TSV Nördlingen

20.18 Uhr: SC Athletik Nördlingen – SV Holzkirchen

20.42 Uhr: TSV Nördlingen – SC Wallerstein

21.06 Uhr: SV Holzkirchen – SC Nähermemmingen-Baldingen

21.30 Uhr: SpVgg Deiningen – FSV Reimlingen

21.54 Uhr: SC Athletik Nördlingen – SpVgg Ederheim

22.20 Uhr: Platz eins aus Gruppe A – Platz eins aus Gruppe B