Futsal

vor 32 Min.

Futsal-Turnier in Nördlingen bietet Budenzauber der Extraklasse

Plus Im zweiten Vorrundenturnier der Futsal-Kreismeisterschaft in Nördlingen gibt es spektakuläre Spiele und viele Tore zu sehen – und dazu ein paar Überraschungen.

Von Andreas Schröter

Mit 56 Toren in zwölf Spielen haben die 550 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle noch vor dem Weihnachtsfest einen Budenzauber der Extraklasse serviert bekommen. Dabei schaffte einer der Favoriten die Qualifikation für die Endrunde wider Erwarten nicht.

Einige Fans standen noch draußen am Kassenhäuschen, da startete Robin Helmschrott in der ersten Minute mit dem Führungstreffer für den FSV Reimlingen ins Turnier und zeigte dem SC Athletik Nördlingen mit zwei weiteren Treffern früh die Grenzen auf. Die erste Überraschung dann gleich im zweiten Spiel der Gruppe 2, als der TSV Monheim, insbesondere in Person von Tobias Roßkopf, den Titelverteidiger SV Holzkirchen mit 3:1 niederkämpfte. Auch der heimische TSV Nördlingen tat sich im Aufgalopp schwer und rettete sich gegen die eifrige SpVgg Ederheim ins Unentschieden (1:1). So waren bereits die nächsten Gruppenspiele richtungsweisend für das Halbfinale.

