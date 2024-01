Futsal

TSV Monheim sorgt für faustdicke Überraschung im Kreisfinale

Plus Der Kreisklassist setzt sich gegen Gastgeber Nördlingen durch und fährt mit Kreismeister Türk Gücü Lauingen zum Bezirksfinale. Günzburger Teams bleiben sieglos.

Den Landkreistitel haben sie sich vor einer Woche gesichert, bei der Finalrunde um die Futsal-Hallenmeisterschaft im Fußball-Kreis Donau legte der Kreisligist der Gruppe West nun nach. Die Rede ist von den Spielern der Türk Gücü Lauingen, die mit fünf Siegen in fünf Spielen in der gut besetzten Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen Turniersieger wurden und sich damit zum zweiten Mal nach 2020 Futsal-Kreismeister Donau nennen dürfen. Der Vize-Meister war die Überraschung des Turniers, denn als niederklassigster Verein schnappte sich der Kreisklassist TSV Monheim ebenso das Ticket für die schwäbische Meisterschaft, die am kommenden Samstag, ab 12.30 Uhr, in der Günzburger Rebayhalle über die Bühne geht.

Erwartungsgemäß boten die Fußballer zwar kein Festival der Leichtfüßigkeit, aber sie agierten auf ordentlichem technischen Niveau. Herausragend waren einmal mehr die Auftritte bekannter Spezialisten wie Sahin Tasdelen (TG Lauingen), Lukas Felbinger (TSV Monheim) und Manuel Kasakowski ( FC Lauingen). Im Futsal genügt ja oft genug ein herausragender Könner, um enge Duelle zu entscheiden. Ein Pfund für Türk Gücü waren die euphorisierten Fans der Lauinger, die mit Trommel und Stimmeskraft ihre Mannschaft großartig unterstützten. Bereits in der Gruppenphase hatten sie ordentlich Grund zum Jubeln, denn mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 10:2 wurde Türk Gücü souveräner Gruppensieger. Alle anderen Mannschaften schlossen die Gruppenphase mit einem negativen Torekonto ab – auch der Gruppenzweite TSV Monheim, der mit einem 3:1-Sieg über die SG FSV Buchdorf/Daiting die Basis für das Erreichen des Halbfinals legte.

