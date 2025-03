SKV Goldburghausen zieht positives erstes Fazit nach Führungsumbau

Bei der ersten Mitgliederversammlung des Schützen- und Kegelvereins (SKV) Goldberg Goldburghausen nach der Neuaufstellung der Vereinsführung im vergangenen Jahr standen Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder im Mittelpunkt. Fritz Wagner vom Riesgau Nördlingen war ins Schützenheim gekommen, um eine ganze Reihe von Mitgliedern für langjährige Zugehörigkeit und Verdienste um das Schützenwesen auszuzeichnen.

Zu Beginn blickte Schützenmeisterin Lena Götz auf das zurückliegende Jahr und sprach von einer „Findungsphase“, die der Generationswechsel an der Vereinsspitze mit sich gebracht habe. Dieser sei bestens gelungen, lautete ihr positives Fazit. Gut laufe es nach wie vor in der Kegelabteilung mit drei aktiven Teams in den unterschiedlichen Wettkampfklassen im Bayerischen Sportkeglerverband. Bedauerlich sei, dass bei den Sportschützen derzeit keine Mannschaft am Rundenwettkampf teilnehme. Von daher sei der Verein gefordert, zu versuchen, wieder aktive Schützinnen und Schützen zu gewinnen. Besonders gefreut habe sie die Teilnahme des Vereins am Ferienprogramm der Gemeinde mit einem entsprechenden Einblick in den Schieß- und Kegelsport für die interessierten Jugendlichen. Für das laufende Jahr kündigte Lena Götz wieder einen Ausflug an, wofür das Ziel allerdings noch nicht feststehe. Ob der Verein erneut eine Dorfkirchweih im Spätherbst veranstalte, müsse noch diskutiert werden.

Lob vom Bürgermeister: SKV Goldburghausen macht den Ort bekannter

Zu den Routinen der Versammlung gehörten die Berichte der Sportwarte Roswitha Götz (Schießen) und Jürgen Förstner (Kegeln) sowie von Schatzmeister Jakob Förstner und Schriftführer Markus Sorg. Aus den Ausführungen ging hervor, dass der Schützen- und Kegelverein Goldberg auf einer soliden finanziellen Grundlage stehe und der Kegelbetrieb als Haupteinnahmequelle nach wie vor gut laufe. 15 Gruppen an Freizeitkeglern kämen derzeit regelmäßig nach Goldburghausen.

Fritz Wagner würdigte bei der Verleihung der Ehrenzeichen das Engagement aller Vereinsmitglieder. Er hob dabei besonders den guten Start der neuen Vereinsführung hervor. Im Einzelnen zeichnete Wagner aus: für 40 Jahre Mitgliedschaft im Bayerischen und Deutschen Schützenbund Fritz Gerstenmeier und Sandra Schmidt. Für 50 Jahre: Rolf Holzner, Karl Rahm, Bernd Schied, Karl Benninger und Hans Schmidt. Die Verdienstnadel in Silber des Schützenbezirks Schwaben erhielt Markus Nuding. Die gleiche Auszeichnung in Gold ging an Kurt Götz. Der frühere Schützenmeister Gotthard Volk wurde mit dem Gauehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Die Ehrennadel für 30-jährige Vereinszugehörigkeit nahm Roswitha Götz im Empfang.

Weiterer Gast der Versammlung war der Riesbürger Bürgermeister Willibald Freihart. In seinem Grußwort würdigte er den erfolgreichen Generationswechsel an der Vereinsspitze. Er sagte die Unterstützung der Kommune zu, soweit ihr dies möglich sei. Ihn freue es zudem, dass die Kegelmannschaften bei ihren Auswärtsspielen den Ort Goldburghausen über dessen Grenzen hinaus vertreten und bekanntmachen würden.