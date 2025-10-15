Halbmarathon-Sieg für Nördlingens Marie Gaag in Neresheim

Zum sechsten Mal haben die Härtsfelder Panoramaläufe in Neresheim stattgefunden, zum vierten Mal als Teil der Ostalb-Laufcupserie, zu der auch der Ipf-Ries Halbmarathon gehört. Wie schon beim Ipf-Ries-Halbmarathon vergangenes Jahr war heuer in Neresheim Olympiasieger Dieter Baumann am Start. Der TSV Nördlingen stellte mit 19 Athletinnen und Athleten die teilnehmerstärkste Mannschaft – darunter auch die Siegerin des Halbmarathons.

Es wurden drei verschiedene Strecken angeboten: Halbmarathon, zehn und 6,5 Kilometer, jeweils für Läufer und Walker, und zwei Schülerstrecken. Die wunderschöne Halbmarathonstrecke führte vom Stadtpark in Neresheim auf sehr guten Wegen zuerst in Richtung Auernheim leicht bergauf, einen großen Teil durch den herbstlichen Wald und wieder bergab bis zum Härtsfeldsee bei Dischingen. Von dort ging es auf dem Radweg zurück nach Neresheim. Bei den Kurzstrecken waren Anfang und Ende gleich dem Halbmarathon. Um den Startbereich zu entzerren, wurden die Startzeiten von 10 Uhr für die Halbmarathonläufer und -walker bis 10.45 für die 6,5-Kilometer-Strecke ausgedehnt.

Laufsport: Marie Gaag aus Nördlingen siegt beim Halbmarathon in Neresheim

Beste Laufbedingungen herrschten bei zwölf Grad Celsius zum Start. Den Halbmarathon mit fast 400 Höhenmetern gewann Robin Linten von der LSG Aalen in 1:15:24 Stunden, vor Lukas Diebold von der Trailschmiede Ostalb in 1:19:55 Stunden und David Krauth von der LSG Aalen in 1:21:51 Stunden. Schnellste Frau war Marie Gaag vom TSV Nördlingen in 1:38:08 Stunden, vor Kristina Schmid vom LAC Essingen in 1:39:44 Stunden und Silvia Deeg vom RSV Oggenhausen in 1:42:34 Stunden.

Unter den 58 Männern und 36 Frauen waren auch neun Läuferinnen und Läufer der LG Donau-Ries vom TSV Nördlingen am Start, die mit folgenden Zeiten und Platzierungen das Ziel erreichten: Marie Gaag 1:38:08 Stunden (1. Frau, 1. WHK), Georg Eger 1:55:09 Stunden (10. M50), Bernhard Satzenhofer 1:55:15 Stunden (2. M60), Daniela Gaag (2. W50) und Lena Sieber (6. W30) 1:58:46 Stunden, Selina Graf 2:01:10 Stunden (5. WHK), Sabrina Lawatschka (4. W40), Hans Niederhuber (6. M60) und Georg Eberhardt (7. M60) gemeinsam in 2:15:59 Stunden.

Regina Mayershofer ist in Neresheim Nördlingens Schnellste über zehn Kilometer

Zehn Nördlinger Starterinnen und Starter nahmen den Zehn-Kilometer-Lauf in Angriff. Schnellster war hier Hannes Großkopf vom Sparda Team Rechberghausen in 36:06 Minuten, vor Steffen Krebs von der Kreissparkasse Ostalb in 38:20 Minuten und Sergej Dupper vom TSV Calw in 40:36 Minuten. Erste Frau war Simone Schäfer von der Laufgruppe Lindach in 43:21 Minuten, vor Barbara Bullinger vom SV Germania Fachsenfeld in 48:02 Minuten und Corina Koths, ohne Verein, in 48:17 Minuten.

Die Laufstrecke beendeten 61 Läuferinnen und 71 Läufer, darunter folgende Athleten des TSV Nördlingen: Regina Mayershofer 52:24 Minuten (6. Frau, 4. W40), Paulo Nunes 52:41 Minuten (11. M40), Sarah Langer 52:42 Minuten (1. W30), Simone Breuer 60:12 Minuten (10. W40), Henning Breuer 60:17 Minuten (15. M40), Peter Bühlmeier 60:21 Minuten (13. M50), Carola Schmidt 65:38 Minuten (16. W40), Sonja Wurm 66:20 Minuten (17. W40), Jule Eberle 1:13:47 Stunden (3. WHK) und Monika Geiß 1:14:25 Stunden (6. W50). Bei diesem Lauf startete auch Olympiasieger Dieter Baumann, der in 44:31 Minuten das Ziel erreichte.

Die Kurzstrecke über die 6,5 Kilometer gewann Jeremia Stark vom Bike Sport Nattheim in 26:41 Minuten, erste Frau wurde Julia Knauer, ohne Verein, in 32:15 Minuten. Vom TSV Nördlingen erreichte Ana Sofia Castro Nunes in 51:50 Minuten das Ziel, vor Filipa Lopes in 51:59 Minuten. Bei den Schülerläufen waren 42 Mädchen und Buben am Start. Weitere Ergebnisse gibt es unter my.raceresult.com/353210/results. (AZ)