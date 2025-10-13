Plätze zwei und drei für Holzkirchens Stockschützen

In Bäumenheim hat bei herrlichem Wetter ein Herren Duo-Turnier mit sieben Mannschaften stattgefunden, bei dem die Stockschützen Rainer Hubel und Bernd Siegfried für den SV Holzkirchen an den Start gegangen sind – und das mit Erfolg, ebenso wie das Holzkirchner Team einen Tag später beim Turnier in Ottmaring.

Das Duo in Bäumenheim war von Anfang an hellwach und gewann seine ersten vier Spiele gegen Deiningen (6:2), Buchdorf (8:6), Harburg (12:1) und Bäumenheim (6:4). Im fünften Spiel gegen Donauwörth verschlief Holzkirchen die ersten drei Kehren und verlor mit 4:7, somit musste in der letzten Partie gegen Nordheim die Entscheidung um Platz eins fallen. Doch erneut konnte der SVH nicht an die gute Leistung der ersten Spiele anknüpfen und verlor verdient mit 3:9. In der Endtabelle reichte dies für einen guten dritten Platz, punktgleich mit dem Sieger Nordheim und dem Zweitplatzierten Buchdorf, die alle 8:4 Punkte, aber die bessere Stocknote hatten.

SV Holzkirchen: Stockschützen Siegfried und Hubel holen Rang drei in Bäumenheim

Einen Tag später war die Moarschaft des SV Holzkirchen wieder bei einem gut besetzten Freien Turnier in Ottmaring mit neun Mannschaften bei bestem Stockschützenwetter im Einsatz. Die Stockschützen Werner Schmeißer, Harald Wagner, Bernd Siegfried und Marco Draxler kamen gut ins Turnier und gewannen die ersten beiden Spiele gegen Mering (13:2) und Bonstetten (8:4). Das dritte Spiel wurde gegen Untermeitingen (3:6) verloren.

Danach folgten drei weitere Holzkirchner Siege gegen Ottmaring (11:6), Gersthofen (10:4) und Friedberg (8:1) und die Rieser spielten sich dadurch zwischenzeitlich auf Platz eins vor. Allerdings mussten sie gegen Eurasburg (3:7) die zweite Niederlage einstecken, und trotz eines 6:5-Erfolgs über die Auswahl 402 im letzten Spiel reichte es „nur“ für einen guten zweiten Platz aufgrund der schlechteren Stocknote gegenüber Untermeitingen. (AZ)