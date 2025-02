Der größte Erfolg in der Geschichte der Holzkirchner Stockschützen

Die Bezirksliga-Meisterschaft im Stockschießen hat am 25. Januar und 16. Februar stattgefunden. In Buchloe traten an beiden Tagen 20 Mannschaften an, am Ende standen fünf Rieser ganz oben: Die Moarschaft des SV Holzkirchen sicherte sich souverän die Meisterschaft und feierte damit den bisher größten Erfolg seit Bestehen ihrer Abteilung.

Der SV Holzkirchen trat mit den Schützen Rainer Hubel, Harald Wagner, Max Jaumann, Bernd Siegfried und Marco Draxler an und legte den Grundstein für den Triumph bereits am ersten Spieltag. Nach dem Auftaktsieg gegen Rain I mit 13:1 gelangen sechs weitere Siege gegen Breitbrunn (8:6), Lauingen (6:4), Altusried (14:2), Rammingen (12:2), Finningen (8:3) und Starnberg (7:2). Im achten Spiel gegen Oberndorf schlichen sich allerdings ein paar Leichtsinnsfehler ein, und der SVH gab mit 5:5 den ersten Punkt ab.

SV Holzkirchen dominiert Bezirksliga-Meisterschaft der Stockschützen

Danach besannen sich die Schützen wieder auf ihre Stärke und spielten aggressiv weiter, was mit zwei Siegen gegen Moorenweis II (11:2) und Hausen (11:1) belohnt wurde. Mit 19:1 Punkten und einer Stockdifferenz von +67 belegte Holzkirchen Platz eins vor Schwangau mit 17:3 Punkten und Haslangkreit III mit 16:4 Punkten.

Selbstbewusst und mit dem Willen aufzusteigen fuhren die Rieser am 16. Februar zum zweiten Spieltag. Der SV Holzkirchen startete mit drei Siegen gegen Olching (9:2), Klingen (7:4) und Egling (9:1) perfekt ins Turnier. Im 14. Spiel verschlief man die ersten vier Kehren und wurde mit der ersten Niederlage gegen Untermeitingen II bestraft (3:6). Nach einer Pause im 15. Spiel warteten mit Schwangau und Haslangkreit III die Mannschaften auf Platz zwei und Platz drei. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewannen die Holzkirchner beide Spiele und festigten Platz eins. Nach drei weiteren Siegen gegen Haunstetten (7:2), Pöcking II (11:3) und Landsberied (10:1) hatten die Rieser mit sieben Punkten Vorsprung und nur einer Niederlage die Meisterschaft sicher, mit 35:3 Punkten und einer überragenden Stocknote von +108. Die Stockschützen des SV Holzkirchen steigen somit erstmals in Schwabens höchste Liga, die Bezirksoberliga, auf.

Dieser größte Erfolg der über 50-jährigen Abteilungsgeschichte ist laut Abteilungsleiter Marco Draxler kein Zufall, sondern ein Ergebnis von Trainingsfleiß mit 16 Trainingseinheiten, jeweils mittwochs zwei Stunden in Haunstetten, und zwei Vorbereitungsturnieren in Ingolstadt und Buchloe, sowie der Kameradschaft der gesamten Abteilung Stockschießen. (AZ)