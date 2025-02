SV Holzkirchen stellt Buser neuen Co-Trainer an die Seite

Der SV Holzkirchen meldet, für die kommende Fußball-Saison Andreas Kaiser als neuen spielenden Co-Trainer gewonnen zu haben. Der erfahrene Spieler kommt von der SpVgg Deiningen. Hier war er anfangs als spielender Co-Trainer tätig und ist derzeit noch bis zum Saisonende als spielender Chefcoach tätig.

Kaiser wird somit in Zukunft an der Seite von Philipp Buser, seinem langjährigen Freund und einstigen Weggefährten beim TSV Nördlingen, stehen und gemeinsam für die sportliche Entwicklung der Mannschaft verantwortlich sein. Der aktuelle Co-Trainer der Holzkirchner, Andreas Schröppel, möchte auf eigenen Wunsch zur neuen Saison sportlich kürzertreten. „Mit dieser Verstärkung komplettiert der SV Holzkirchen sein Trainerteam und blickt daher auch weiterhin positiv in die sportliche Zukunft. Wir heißen Andreas Kaiser herzlich beim SV Holzkirchen willkommen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. (AZ)