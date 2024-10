KTV Ries Damen verpassen knapp den Aufstieg in die Bezirksliga

Beim Finale der Bayerischen Turnliga ist der KTV Ries mit einer neu formierten Damenmannschaft gestartet. In einem starken Teilnehmerfeld zeigen die Damen des KTV Ries einen sehr guten Wettkampf und verpassen den Einstieg in die Bezirksliga nur knapp. Bei über 30 Mannschaften fehlten den Rieserinnen am Ende lediglich 1,5 Punkte, um einen der heiß begehrten Aufstiegsplätze zu gewinnen. Nun liegt der Fokus auf kommendem Jahr, um dann den Einstieg in die Bayerische Turnliga zu schaffen.



Mit der neu aufgestellten Mannschaft des KTV Ries im weiblichen Bereich galt es nun wieder von der Basis zu starten, um in der Bayerischen Turnliga vertreten zu sein. Dafür war es in einem ersten Schritt notwendig, den Weg über den Aufstiegswettkampf zur Bezirksliga zu gehen. Kürzlich traten hierzu in Coburg 33 Mannschaften gegeneinander an und kämpften um die begehrten Tickets, welche zur Teilnahme an der Wettkampfserie des Bayerischen Turnverbandes berechtigen.

Thomas Frisch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Turnliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis