KTV Ries II sichert sich den Klassenerhalt und will sich nochmal zeigen

Beim dritten Durchgang der Bayerischen Turnliga in Lichtenfels zeigte der KTV Ries II eine kämpferische Vorstellung. Die Mannschaft musste auf zwei Leistungsträger verzichten – Jochen Engelbrecht und Justus König turnen inzwischen fest im Bundesligateam des KTV Ries und sind damit für die Regionalliga nicht mehr startberechtigt – zeigte aber dennoch Moral, Zusammenhalt und Teamgeist. Trotz reduzierter Besetzung erturnte sich der KTV Ries II solide 265,00 Punkte, belegte Platz fünf in der Tageswertung und verteidigte den vierten Rang in der Gesamtwertung der Bayerischen Regionalliga.

Der Wettkampf begann am Pauschenpferd – traditionell eines der technisch anspruchsvollsten Geräte. Mit 39,50 Punkten kam der KTV Ries II auf ein ordentliches Mannschaftsergebnis. Die beste Übung zeigte Thomas Radler (11,05 Punkte), gefolgt von Stefan Braun (9,90), Alexander Hofer (9,65) und Simon Böhm (8,90). Trotz kleiner Wackler konnten größere Fehler vermieden werden, sodass die Mannschaft mit stabilen Nerven in den weiteren Wettkampfverlauf ging. An den Ringen präsentierte sich der KTV deutlich stärker und turnte mit 46,40 Punkten ein sehr gutes Geräteergebnis. Roland Hagner überzeugte mit seiner Übung und erhielt mit 12,80 Punkten die höchste Mannschaftswertung. Stefan Braun (11,60), Simon Böhm (11,50) und Marcel Schwefel (10,50) rundeten das Ergebnis ab – eine der besten Teamleistungen des Tages.

KTV Ries: Zweite Mannschaft zeigt Konstanz am Sprung

Am Sprung bewiesen die Rieser Konstanz. Mit 42,00 Punkten zeigte sich das Team kompakt und ausgeglichen. Alexander Hofer erzielte mit 10,90 Punkten den besten Wert, dicht gefolgt von Ben Kirchenbaur (10,50), Simon Böhm (10,30) und Elias Preventis (10,30). Am Barren zeigte der KTV Ries II seine beste Teamleistung. Mit 47,95 Punkten erzielte die Mannschaft hier ihren höchsten Gerätewert des Wettkampftages. Stefan Braun erhielt für seine technisch starke Übung 13,05 Punkte, Thomas Radler folgte mit 12,50, Roland Hagner mit 12,35 und Simon Böhm mit 10,05.

Auch am Reck bewiesen die Rieser Nervenstärke und schlossen mit 43,00 Punkten ab. Thomas Radler turnte hier mit 13,25 Punkten die beste Wertung der Mannschaft, Stefan Braun folgte mit 12,25, Simon Böhm mit 9,50 und Elias Preventis mit 8,00. Am Boden, dem letzten Gerät, zeigten die Rieser noch einmal ihren Kampfgeist und erzielten 46,15 Punkte. Elias Preventis überzeugte mit einer sehr guten Kür (12,10), Alexander Hofer und Ben Kirchenbaur folgten mit 11,50 und 11,35 Punkten, Simon Böhm ergänzte das Ergebnis mit 11,20 Punkten.

KTV Ries II hat sich den Klassenerhalt frühzeitig gesichert

Mit 265,00 Punkten und Platz fünf in der Tageswertung zeigte der KTV Ries II eine geschlossene Mannschaftsleistung. „Wir haben das Beste aus der Situation gemacht und können mit dem Ergebnis zufrieden sein“, lautete das Fazit aus dem Trainerteam. Der vierte Tabellenrang wurde verteidigt, der Klassenerhalt ist damit frühzeitig gesichert.

Beim Saisonfinale in Wiggensbach will die Mannschaft noch einmal alle Kräfte mobilisieren. „Wir wollen zeigen, dass wir auch mit kleiner Besetzung konkurrenzfähig bleiben und die Saison mit einem guten Gefühl beenden“, so das Team. Da das Turnteam Buttenwiesen-Inningen nach einem Regelverstoß disqualifiziert wurde, ist der Abstieg kein Thema mehr. Gleichzeitig bietet der letzte Wettkampf die Gelegenheit, noch einmal neue Dinge zu testen. Der Blick richtet sich nach vorne – mit dem Ziel, auch 2026 wieder erfolgreich in der Bayerischen Regionalliga an den Start zu gehen.