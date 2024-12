Ries-Gau-Derby geht an die Kösinger Schützen

In der Luftgewehr-Bezirksoberliga war der letzte Wettkampftag der Vorrunde geprägt von Niederlagen in der Bezirksoberliga. Weder Baldingen noch Oettingen waren erfolgreich. In der Bezirksliga zeigten die Minderoffinger Mädels wieder einmal das ganze Spektrum ihres Könnens, während sich Hausen-Seglohe und Kösingen im Ries-Gau-Derby duellierten.

In der Bezirksoberliga war Unterschöneberg zu Gast in Baldingen. Heidi Hurler startete mit 99:100 Ringen in ein hochklassiges Match. Allerdings ging der Baldingerin dann die Puste aus, und sie musste den grandiosen 390 Zählern ihrer Widersacherin weichen. Bei einer Spanne von vier Ringen blieb Lukas Egetenmeier stets auf Tuchfühlung zu seinem Gegner. Ein Überholmanöver gelang dem Goldbachschützen jedoch nicht. Auch sein Teamkollege Jannik Riefle zündete den Turbo (zwei 96er-Serien) zu spät, nachdem er nach 20 Schuss bereits zehn Ringe zurückgelegen hatte. Weil Paulina Ruf und Lukas Stadali ihre schlechtesten Rundenergebnisse mit Rückständen von 20 und 17 Ringenablieferten , führte dies zu einer 0:5-Niederlage für die Goldbachschützen.

Luftgewehr-Bezirksoberliga: Oettinger Schützen müssen Punkte den Offingern überlassen

Die Oettinger bekamen es mit Offingen zu tun. Michael Beutel setzte seine hundertprozentige Erfolgsquote fort und sicherte den Oettingern einen Einzelpunkt. Aushilfsschütze Johannes Knoll tat es ihm gleich und zeigte, dass mit seinem Einsatz auf das richtige Pferd gesetzt wurde. Sabine Beutel und Aylina Sailer gingen ebenso geschlagen vom Schießstand, wie auch Jan Weigl, wobei er noch die besten Siegerambitionen hatte. Der Oettinger Neuzugang verlor aber wegen einer 89er-Serie den Faden und das Aufeinandertreffen endete dadurch 3:2 zu Gunsten der Offinger.

In der Bezirksliga wurden die Minderoffingerinnen in Ebermergen empfangen. Trotz eines Treffers in die Sieben war es Franziska Straub dank zwei 98er-Serien möglich, die Ebermergener Rivalin zu übertrumpfen. Auch Ursula Kerle legte nicht ihre Bestleistung an den Tag und schaffte es dennoch, mit einem Vorteil von zwei Zählern einen Sieg zu erringen. Cornelia Mayer erzielte hingegen Saisonrekord und ließ ihr Gegenüber bei einer Differenz von 26 Ringen im Regen stehen. Tina Eichberger zeigte völlige Dominanz am Schießstand: Kaum ein Schuss verfehlte die Zehn, und dank 392 Zählern führte Eichberger ihr Team zum eindeutigen 4:0-Außwärtssieg.

Luftgewehr-Bezirksliga: Kösinger Schützen gewinnen Derby mit vier Ringen mehr

Kurz vor der Winterpause standen sich Hausen-Seglohe und Kösingen in einem packenden Ries-Gau-Derby gegenüber. Bis zur Hälfte lagen Hausens Jessica Mangold und Gisela Kahn gleich auf, doch dann geriet die Kösingerin mit 87 und 89 Zählern ins Straucheln und ebnete Mangold den Weg zum Einzelsieg. Paarung drei war ein Duell auf Augenhöhe. Sophia Schreitmiller lag drei Ringe hinter ihrem Kösinger Kontrahenten Markus Grubauer. Trotz einer tollen Abschlussserie von 95 Zählern kam die Hausenerin nicht mehr an Grubauer heran, der mit einem Ring Unterschied den Punkt für Kösingen einheimste.

Sein Mannschaftskamerad Peter Volland machte dagegen kurzen Prozess mit Katharina Thorwart. Wegen hervorragender 384 Zähler nahm er der Hausenerin souverän zehn Ringe ab und verbuchte einen weiteren Siegerpunkt auf Seiten der Kösinger. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich Anna Holzmeier und Kösingens Ulrich Öchslein: Während die Hausenerin anfangs noch mit drei Ringen in Führung lag, schaffte Öchslein dank einer 96er-Serie den Ausgleich. Im entscheidenden Stechschuss holte sich dann Holzmeier mit 9:7 den Gewinnerpunkt und sorgte damit für ein 2:2-Unentschieden. Aufgrund des vier Ringe höheren Teamergebnisses ging der dritte Mannschaftspunkt aber nach Kösingen.

Bezirksoberliga im Überblick:

Baldingen – Unterschöneberg 0:5 (1849:1899). L. Egetenmeier – T. Leutenmaier 378:382; H. Hurler – C. Rolle 384:390; J. Riefle – M. Rättig 373:376; P. Ruf – T. Radinger 363:383; L. Stadali – B. Scherer 351:368

Oettingen – Offingen 2:3 (1881:1901). M. Beutel – K. Olah 390:387; S. Beutel – E. Schedel 373:386; J. Weigl – A. Pfäffle 368:369; A. Sailer – S. Mailänder 375:386; J. Knoll – H. Hins 375:373

Tabelle:

Monheim 10:0 21:4 9557 Unterschöneberg 8:2 16:9 9454 Buchdorf-Baierfeld 4:6 11:14 9404 Baldingen 4:6 9:16 9361 Offingen 2:8 9:16 9407 * Oettingen 2:8 9:16 9418 *

* = direkter Vergleich

Bezirksliga im Überblick:

Hausen-Seglohe – Kösingen 2:2 (1490:1494). K. Thorwart – P. Volland 374:384; A. Holzmeier – U. Öchslein 378:378 (Stechschuss 9:7); S. Schreitmiller – M. Grubauer 371:372; J. Mangold – G. Kahn 367:360

Minderoffingen – Ebermergen 4:0 (1526:1481). F. Straub – L. Eberhart 383:377; T. Eichberger – M. Göttler 392:381; U. Kerle – T. Göttler 369:367; C. Mayer – M. Göttler 382:356

Tabelle:

Schretzheim 13:2 15:5 7621 Sulzdorf 11:4 12:8 7517 Minderoffingen 10:5 14:6 7586 Ebermergen 5:10 7:13 7420 Kösingen 4:11 6:14 7475 Hausen-Seglohe 2:13 6:14 7485