Das Märchen der Minderoffinger Schützinnen geht weiter

Luftgewehr-Bezirksligen: Die Edelweißschützinnen werden Meister und könnten den zweiten Aufstieg in Folge schaffen. Wechingens Zweite steigt hingegen ab.

Mit den letzten Wettkämpfen in der Luftgewehr-Bezirksoberliga und Bezirksliga ist die Sportschützen-Saison 2023/2024 beendet. Während Oettingen den letzten Rundenwettkampf vor heimischer Kulisse absolvierte, schlugen die Baldinger in Monheim auf, was für keine Mannschaft erfolgreich war. In der Bezirksliga bekamen es die führenden Minderoffingerinnen mit Schretzheim zu tun und Kösingen und Wechingen II duellierten sich im letzten Ries-Gau-Derby, das für die zweite Mannschaft der Wörnitzschützen den Abstieg bedeutete.

In der Bezirksoberliga begrüßten die königlich privilegierten Oettinger die Gäste aus Bergstetten. Bei Ersatzschütze Tobias Beck ging nichts zusammen. Bereits nach der ersten Serie (83 Ringe) lag der Oettinger mit neun Zählern hoffnungslos zurück. Einen rabenschwarzen Tag erwischte auch Sabine Beutel, die wegen ihres schlechtesten Rundenergebnisses nicht ernsthaft in das Geschehen eingreifen konnte. Trotz anfänglichem Rückstand riss Michael Beutel dank einer 98er-Serie das Ruder noch herum. Christoph Sailer gab dagegen einen Zwei-Ringe-Vorteil aus der Hand, nachdem seine Kontrahentin das Match mit 99 und 97 Ringen beendet hatte. Aylina Sailer bekam nach 40 Schuss noch einmal die Chance, einen Siegerpunkt zu holen, weil die Jungschützin und ihre Gegnerin mit 374 Ringen gleichauf lagen. Erst der Stechschuss (9:8) brachte der Oettingerin einen Gewinnerpunkt, was an der 2:3-Niederlage aber nichts mehr änderte.

Luftgewehr-Bezirksoberliga: Baldingen ohne Chance gegen Monheim

Die Goldbachschützen aus Baldingen trafen auf die formstarken Monheimer. Jannik Riefle und Ersatzschützin Karen Ellermann waren von Anfang an chancenlos. Runde für Runde gerieten die Baldinger weiter ins Hintertreffen. Ähnlich erging es Heidi Hurler, die versuchte, sich mit einer 97er-Serie gegen die drohende Niederlage zu wehren, was ihr jedoch nicht gelang. Bei Michael Grimmeiß war es die 89er-Serie, die den Goldbachschützen zu Fall brachte. Alleine Paulina Ruf steuerte, dank eines Zwei-Ringe-Vorsprungs, einen Ehrenpunkt für bei der eindeutigen 1:4-Niederlage der Baldinger bei.

In der Bezirksliga standen sich Kösingen und Wechingen im letzten Ries-Gau-Derby gegenüber. Obwohl Andreas Nagel zu Beginn einen Ring hinter Kösingens Peter Volland lag, wendete sich dank 95 und 96 Ringen das Blatt zu Gunsten des Wechingers. Sein Teamkollege Andreas Buinger und Kösingens Ulrich Öchselin begegneten sich auf Augenhöhe. Während der Hubertusschütze mit 97 Zählern richtig aufdrehte, war es Buinger wegen 87 Ringen nicht möglich, mitzuhalten. Auch Hubertusschütze Markus Grubauer behielt dank einer Differenz von fünf Zählern stets die Oberhand über den Wörnitzschützen Peter Hubel. Mit 83 und 85 Ringen legte sowohl Kösingens David Kahn, als auch Wechingens Marcel Hertle einen Fehlstart hin. Erst im Schlussspurt setzte sich der Hubertusschütze dank eines 89:82-Unterschieds ab, was einen 3:1-Sieg der Kösinger und den Abstieg der Wechinger Zweiten aus der Bezirksliga bedeutete.

Minderoffingen holt die zweite Meisterschaft in Folge

Ein wahres Märchen schrieben die Minderoffingerinnen. Nach dem Aufstieg aus der Gauoberliga führten die Edelweißschützinnen fast ungebrochen die Tabelle der Bezirksliga an. Zum Abschluss der Saison wussten die erfolgreichsten Schützinnen der Bezirksligagruppe, Franziska Straub und Tina Eichberger, mit grandiosen Leistungen von 387 und 385 Ringen zu überzeugen. Cornelia Mayer zehrte vom aufgebauten Polster, welches ihr trotz Schwächephase (84 Ringe) einen Siegerpunkt bescherte. Einzig Ursula Kerle musste wegen zwei Ringen Federn lassen, was den 3:1-Sieg aber nicht schmälerte. Die Chance zum erneuten Aufstieg besteht weiterhin. Ob sich die Edelweißschützinnen in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga wiederfinden, hängt von einer Rangliste ab, die nach den Aufstiegskämpfen zur Bayernliga ermittelt wird.

Bezirksoberliga im Überblick:

Oettingen – Bergstetten 2:3 (1839:1880). M. Beutel – A. Eder 386:383; Ch. Sailer – Schlipf 370:382; S. Beutel – N. Sailer 358:377; A. Sailer – Frey 374:374 (Stechschuss 9:8); Beck – M. Eder 351:364.

Baldingen – Monheim 1:4 (1858:1896). Hurler – Schwertberger 379:387; Riefle – Nigel 370:383; Ruf – Gnugesser 378:376; Ellermann – Kuba 364:379; Grimmeiß – Christ 367:371.

Tabelle:

Medlingen 16:4 32:18 18847 Monheim 16:4 32:18 18987 Bergstetten 8:12 24:26 18717 Oettingen 8:12 21:29 18672 Baldingen 6:14 21:29 18674 Sulzdorf 6:14 20:30 18771

Bezirksliga im Überblick:

Minderoffingen – Schretzheim 3:1 (1502:1479). Straub – Miehlich 387:379; Eichberger – Graf 385:370; Kerle – Hufnagel 366:368; Mayer – Hitzler 364:362.

Kösingen – Wechingen 3:1 (1472:1457). Volland – A. Nagel 370:375; Öchslein – Buinger 377:365; Grubauer – Hubel 377:372; Kahn – Hertle 348:345.

Tabelle: