Baldinger Schützen können Oettingens ersten Sieg nicht verhindern

Das Riesgau-Derby zwischen Baldingen und Oettingen am vierten Wettkampftag der Luftgewehr-Bezirksoberliga hat für den ersten Saisonsieg der königlich privilegierten Oettinger gesorgt, die sich damit heraus aus der Abstiegszone befördert haben. Für Hausen-Seglohe war das Riesgau-Duell gegen Minderoffingen weniger erfolgreich, wodurch die Neulinge in der Bezirksliga weiterhin das Schlusslicht bilden. Aber auch Kösingen befindet sich nach einer weiteren Niederlage auf dem absteigenden Ast.

In der Bezirksoberliga trafen die beiden Rieser Mannschaften Baldingen und Oettingen aufeinander. Sowohl Baldingens Karl Lechler gegen Sabine Beutel als auch Paulina Ruf gegen ihren Oettinger Kontrahenten Jan Weigl waren Matches auf Augenhöhe. In beiden Paarungen waren erst Beutel und Weigl die Führenden. Doch weil die Oettinger ins Straucheln gerieten, setzten die beiden Baldinger zum Überholmanöver an und hatten um einen Wimpernschlag die Nase vorne. Leichter tat sich da Oettingens Aylina Sailer, die Lukas Stadali allein in zwei Serien 16 Ringe abnahm. Nicht nur Christoph Sailer glänzte an diesem Schießtag mit Saisonbestleistung (382 Ringe), was ihm gegen den Baldinger Jannik Riefle (373 Zähler) seinen ersten Einzelsieg bescherte, sondern ebenso sein Mannschaftskollege Michael Beutel. Gegen die übermächtigen 396 Ringe von Beutel war der Baldinger Lukas Egetenmeier machtlos, was den Oettinger Schützen den ersehnten ersten 3:2-Sieg der Runde einbrachte.

Luftgewehr-Bezirksliga: Minderoffingen gewinnt das Derby gegen Hausen-Seglohe deutlich

In der Bezirksliga stand mit Hausen-Seglohe und Minderoffingen ein weiteres Riesgau-Derby auf dem Programm. Minderoffingens Franziska Straub legte dank 99 Ringen einen fulminanten Start hin, wohingegen Katharina Thorwarth den Turbo (97 Zähler) zu spät zündete und daher acht Zähler weniger erzielte als Straub. Cornelia Mayer brachte ebenfalls frühzeitig genügend Luft zwischen sich und die Hausenerin Jessica Mangold, was einen weiteren Einzelpunkt für die Edelweißschützinnen bedeutete. Zu Beginn gaben Anna Holzmeier und Sophia Schreitmiller noch den Ton an, doch weil die Hausenerinnen Schwächen (Siebener und Achter) zeigten, und ihre Gegnerinnen Tina Eichberger und Ursula Kerle das Niveau halten und sogar steigern konnten, gingen auch diese beiden Gewinnerpunkte an die Minderoffingerinnen, die einen klaren 4:0-Sieg mit nach Hause nahmen.

Die Hubertusschützen Kösingen begrüßten die Gäste aus Sulzdorf. Ulrich Öchslein drehte mit drei 97er-Serien richtig auf, doch um einen Ring Unterschied blieb ihm der Gewinnerpunkt verwehrt. Die Rundenbestleistung von Gisela Kahn verhalf ihr ebenfalls nicht zu einem Einzelsieg. Obwohl Markus Grubauer sich anfangs ein komfortables Polster von acht Ringen aufgebaut hatte, musste sich der Kösinger letztendlich um einen Zähler geschlagen geben. Nur Peter Volland gelang es dank einer herausragenden 98er- und zwei 99er-Serien die Sulzdorferin, die wegen einiger Schüsse in die Sechs und Sieben immer weiter zurückfiel, zu besiegen. Auf die 1:3-Niederlage der Kösinger hatte dies jedoch keine Auswirkung mehr.

Bezirksoberliga im Überblick:

Baldingen – Oettingen 2:3 (1862:1898). L. Egetenmeier – M. Beutel 383:396; J. Riefle – Ch. Sailer 373:382; K. Lechler – S. Beutel 380:379; P. Ruf – J. Weigl 368:367; L. Stadali – A. Sailer 358:374

Tabelle:

Monheim 8:0 16:4 7646 Unterschöneberg 6:2 11:9 7555 Buchdorf-Baierfeld 4:4 11:9 7535 Baldingen 4:4 9:11 7512 Oettingen 2:6 7:13 7537 Offingen 0:8 6:14 7506

Bezirksliga im Überblick:

Hausen-Seglohe – Minderoffingen 0:4 (1503:1522). K. Thorwarth – F. Straub 380:388; A. Holzmeier – T. Eichberger 384:387; S. Schreitmiller – U. Kerle 370:371; J. Mangold – C. Mayer 369:376

Kösingen – Sulzdorf 1:3 (1510:1498). P. Volland – N. Schober 387:369; U. Öchslein – Ch. Mayinger 386:387; M. Grubauer – A. Schmid 368:369; G. Kahn – M. Pantle 369:373

Tabelle:

Sulzdorf 11:1 12:4 6029 Schretzheim 10:2 11:5 6097 Minderoffingen 7:5 10:6 6060 Ebermergen 5:7 7:9 5939 Kösingen 2:10 4:12 5981 Hausen-Seglohe 1:11 4:12 5995