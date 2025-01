Oettinger Schützen müssen knappe Niederlage verkraften

Die Rückrunde der Luftgewehr-Bezirksoberliga hat mit einem klaren Sieg für Baldingen und einer knappen Niederlage für Oettingen begonnen. In der Bezirksliga schaffte es Hausen-Seglohe dank des besseren Mannschaftsergebnisses, wichtige Punkte zu sichern, während Kösingen gar nicht erst zum Wettkampf antreten konnte. Die Minderoffingerinnen machten indes weiter, als hätte es nie eine Winterpause gegeben: mit einem Sieg.

In der Bezirksoberliga luden die Goldbachschützen Baldingen das Tabellenschlusslicht Offingen ein. Ein Gewinnerpunkt für Jannik Riefle und Paulina Ruf befand sich zu keiner Zeit in Gefahr, da ihre Gegner ihnen mit 87 und 88 Ringen keine Steine in den Weg legten. Auch Lukas Egetenmeier hatte dank zwei 97er-Serien stets die Nase vorn. Mit 97 Zählern begann Heidi Hurler beeindruckend. Das aufgebaute Drei-Ringe-Polster brachte sie jedoch nicht über die Ziellinie, und die Baldingerin fand sich im Stechen wieder. Nervenstark holte sie mit 10:8 einen weiteren Siegerpunkt für die Goldbachschützen, sodass der Punktverlust von Karl Lechler keine Auswirkung auf den 4:1-Sieg hatte.

Luftgewehr-Bezirksoberliga: Oettingen unterliegt nach hartem Wettkampf

Die Oettinger bekamen Besuch von der Frauenpower aus Buchdorf-Baierfeld. Souverän wie immer präsentierte sich Michael Beutel bei 393 Zählern, obwohl der Oettinger anfangs noch zwei Ringe zurücklag. Stark schoss auch Sabine Beutel, der im entscheidenden Stechschuss alles abverlangt wurde: Mit 9:7 sorgte die Oettingerin für einen weiteren Einzelsieg zu Gunsten der Gastgeber. Doch Christoph und Aylina Sailer taten es ihr nicht gleich. Beide Schützen hatten wegen acht und vier Ringen das Nachsehen. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Jan Weigl: Bei 87, 86, 89, 92 wartet der Oettinger Neuzugang weiter auf ein Erfolgserlebnis, der Wettkampf endete mit einer 2:3-Niederlage der Oettinger.

Dank ihrer starken Vorrunde nahmen es die Minderoffingerinnen in der Bezirksliga selbstbewusst mit Sulzdorf auf. Franziska Straub und Tina Eichberger stellten ihre gute Form unter Beweis: Eichberger sicherte sich mit 386 Ringen ihren fünften Saisonsieg, Straub ergatterte sogar den sechsten von sechs Einzelpunkten in dieser Runde. Dank einer 97er-Serie meldete sich Ursula Kerle ähnlich stark zurück und steuerte den dritten Punkt zum 3:1-Heimsieg der Edelweißschützinnen bei. Einzig Cornelia Mayer musste Federn lassen, weil ihr durch eine 89er- und eine 88er-Serie ein besseres Ergebnis verwehrt blieb.

Hausen Jessica Mangold liefert starke 98er-Serie ab

Die Schützengilde Hausen-Seglohe hatte die Ebermergener zu Gast, die in der Tabelle lediglich einen Platz vor den Rieserinnen stehen. Leichtes Spiel hatte Jessica Mangold, die Ebermergens Ersatzschützen Evelyn Häusler mit 98 zu 89 Ringen von Beginn an zeigte, wer wo es lang geht. Schwerer hatten es Anna Holzmeier und Katharina Thorwart. Während Holzmeier ihren Vorsprung von einem Ring im Schlussspurt noch aus der Hand gab, geriet Thorwart Runde für Runde weiter ins Hintertreffen und verlor um elf Zähler. Dank zwei 96er-Serien baute sich Sophia Schreitmiller einen komfortablen Puffer auf, der bis zum Schluss Bestand hatte, was der SG zum 2:2-Unentschieden verhalf. Weil die Hausenerinnen das bessere Teamergebnis lieferten, erarbeiteten sie sich dadurch den dritten Mannschaftspunkt.

Bezirksoberliga im Überblick:

Baldingen – Offingen 4:1 (1887:1871). H. Hurler – E. Schedel 378:378 (Stechschuss 10:8); L. Egetenmeier – A. Pfäffle 382:378; K. Lechler – S. Mailänder 374:381; J. Riefle – H. Hins 380:369; P. Ruf – L. Brezger 373: 365

Oettingen – Buchdorf-Baierfeld 2:3 (1863:1899). M. Beutel – K. Frey 393:387; Ch. Sailer – A. Eder 372:380; S. Beutel – N. Sailer 376:376 (Stechschuss 9:7); J. Weigl – L. Schlipf 354:384; A. Sailer – M. Eder 368:372

Tabelle:

Monheim 10:2 23:7 11450 Unterschöneberg 10:2 19:11 11339 Buchdorf-Baierfeld 6:6 14:16 11303 Baldingen 6:6 13:17 11248 Oettingen 2:10 11:19 11281 Offingen 2:10 10:20 11278

Bezirksliga im Überblick:

Hausen-Seglohe – Ebermergen 2:2 (1501:1488). K. Thorwart – M. Göttler 371:382; A. Holzmeier – L. Eberhart 378:381; S. Schreitmiller – T. Göttler 380:376; J. Mangold – E. Häusler 372:349

Minderoffingen – Sulzdorf 3:1 (1511:1498). F. Straub – Ch. Mayinger 386:381; T. Eichberger – N. Schober 386:381; C. Mayer – A. Schmid 366:369; U. Kerle – M. Pantle 373:367

Kösingen – Schretzheim 0:4 (0:1525).

Tabelle:

Schretzheim 16:2 19:5 9146 Minderoffingen 13:5 17:7 9097 Sulzdorf 11:7 13:11 9015 Ebermergen 6:12 9:15 8908 Hausen-Seglohe 4:14 8:16 8986 Kösingen 4:14 6:18 7475