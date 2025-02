Jede Menge Punkte für die Rieser Bezirksliga-Schützen

Ein weiterer Wettkampf im Januar hat in den Luftgewehr-Bezirksligen viele Punkte für die Mannschaften des Riesgau Nördlingen gebracht. So holten unter anderem Baldingen in der Bezirksoberliga, sowie in der Bezirksliga Minderoffingen, Hausen-Seglohe und Kösingen wichtige Duellsiege. Einzig Oettingen ging leer aus.

In der Bezirksoberliga fuhren die Baldinger Goldbachschützen zu den Adlerschützen nach Buchdorf-Baierfeld. Heidi Hurler begann mit einer fulminanten 97er-Serie, doch die 92er- und 93er-Serien nahmen der Goldbachschützin den Wind aus den Segeln. Unter die Räder kam auch Jannik Riefle bei der 100er-Serie seiner Buchdorfer Gegnerin. Karl Lechler und Teamkollegin Paulina Ruf lagen anfangs noch um einige Ringe zurück. Weil Lechlers Kontrahentin mit 89 Zählern abschloss und Ruf das Gaspedal durchtrat, ergatterten beide Baldinger einen Gewinnerpunkt. Gut, dass auch auf Aushilfsschützin Karen Ellermann Verlass war, die gleich für einen Siegerpunkt sorgte und die Goldbachschützen damit zum 3:2-Sieg führte.

Oettingens Luftgewehr-Schützen unterliegen klar in Monheim

Oettingen schlug in Monheim auf und nahm eine eindeutige 1:4-Niederlage mit nach Hause. Obwohl Sabine Beutel mit 99 Ringen fabelhaft startete, war es ihr nicht möglich, den Vorgaben des Monheimers gerecht zu werden. Ihr Schützenbruder Johannes Knoll wurde ebenso vor eine unlösbare Aufgabe gestellt wie auch Jan Weigl, der bei einer Differenz von 13 Zählern chancenlos war. Christoph Sailer arbeitete sich dagegen mit 95 und 96 Ringen immer näher an seinen Rivalen heran. Mit einem Ring weniger hatte der Oettinger jedoch das Nachsehen. Alleine Michael Beutel setzte sich im Spitzenduell gegen Nadine Schwertberger durch und bescherte den Oettingern einen Ehrenpunkt.

In der Bezirksliga lagen alle Riesgau-Mannschaften auf Erfolgskurs, vor allem die Frauenpower der SG Hausen-Seglohe. Katharina Thorwart kompensierte eine Schwächephase (89 Ringe) mit einer starken 99er-Abschlussserie und heimste genauso einen Gewinnerpunkt ein wie auch Jessica Mangold, die bei 376 Zählern sogar mit Saisonbestleistung glänzte. Weniger glanzvoll verlief es bei Sophia Schreitmiller, die sich bei sieben Ringen Differenz den Schneid abkaufen ließ. Alle Hoffnung lag damit auf Anna Holzmeier, die im Stechschuss mit 9:7 nicht nur den eindeutigen 3:1-Sieg klarmachte, sondern damit beim Gesamtergebnis von 1503:1503 haarscharf ein Mannschaftsstechen umschiffte.

Garderoben-Fauxpas bringt Minderoffingens Franziska Straub ins Straucheln

Bei den Hubertusschützen aus Kösingen gab es ebenfalls Positives zu vermelden. Trotz anfänglichem Rückstand schafften die Routiniers Ulrich Öchslein und Markus Grubauer dank einer 99er- und 98er-Serie die Wende zu Gunsten der Kösinger. Während Aushilfsmann Sebastian Bruckstaller seinem Gegner nicht gewachsen war, tat Raphael Heindel bei seinem Debüt alles in seiner Macht Stehende und erarbeitete sich 16 Ringen Vorsprung seinen ersten Bezirksliga-Siegerpunkt. Kösingen gewann somit 3:1 und hievte sich aus der Abstiegszone.

Minderoffingens Tina Eichberger setzte mit 392 Ringen ein Ausrufezeichen und hielt den Schretzheimer Jannik Anzenhofer mit fünf Ringen genauso auf Abstand wie Ursula Kerle, die sich ihren Einzelsieg dank 95 Ringen im Schlussspurt zurückeroberte. Cornelia Mayer kämpfte bei 87 Ringen mehr mit sich selbst, als mit den 382 Zählern ihres Gegenübers. Unter erschwerten Bedingungen trat Franziska Straub an den Schießstand, da sie ihre Schießhose vergessen hatte. Dann stolperte sie mit 93 Zählern in das Aufeinandertreffen und fand sich im Stechen wieder, welches sie mit 8:10 verlor, was ein 2:2 bedeutete. Wegen des höheren Mannschaftsergebnisses ging der dritte Punkt an die Gastgeber aus Schretzheim.

Bezirksoberliga im Überblick:

Baldingen – Buchdorf-Baierfeld 3:2 (1866:1880). H. Hurler – K. Frey 378:387; J. Riefle – A. Eder 369:383; K. Lechler – N. Sailer 374:371; P. Ruf – M. Schlipf 375:372; K. Ellermann – M. Eder 370:367

Oettingen – Monheim 1:4 (1896:1929). M. Beutel – N. Schwertberger 396:391; Ch. Sailer – N. Nigel 378:379; J. Knoll – J. Christ 377:389; S. Beutel – K. Kuba 375:387; J. Weigl – M. Gnugesser 370:383

Tabelle:

Monheim 12:2 27:8 13379 Unterschöneberg 10:4 21:14 13241 Baldingen 8:6 16:19 13114 Buchdorf-Baierfeld 6:8 16:19 13183 Offingen 4:10 13:22 13187 Oettingen 2:12 12:23 13177

Bezirksliga im Überblick:

Hausen-Seglohe – Sulzdorf 3:1 (1503:1503). K. Thorwarth – Ch. Mayinger 381:375; A. Holzmeier – N. Schober 378:378 (Stechschuss 9:7); S. Schreitmiller – A. Schmid 368:375; J. Mangold – Ch. Müller 376:375

Minderoffingen – Schretzheim 2:2 (1510:1522). F. Straub – F. Miehlich 384:384 (Stechschuss 8:10); T. Eichberger – J. Anzenhofer 392:387; C. Mayer – S. Hergöth 363:382; U. Kerle – B. Hufnagel 371:369

Kösingen – Ebermergen 3:1 (1473:1480). U. Öchslein – M. Göttler 383:381, M. Grubauer – L. Eberhart 379:376; R. Heindel – W. Göttler 363:347; S. Bruckstaller – T. Göttler 348:376

Tabelle:

Schretzheim 18:3 21:7 10668 Minderoffingen 14:7 19:9 10607 Sulzdorf 11:10 14:14 10518 Hausen-Seglohe 7:14 11:17 10489 Kösingen 7:14 9:19 8948 Ebermergen 6:15 10:18 10388