Marktoffinger Volleyballerinnen vor Bayernligadebüt in eigener Halle

Ganze sieben Monate ist es bereits her, dass die erste Marktoffinger Volleyballmannschaft in eigener Halle ihren vorzeitigen Landesliga-Meister-Titel mit ihren Fans bejubeln durfte. Nach der langen volleyballfreien Durststrecke freuen sich die Rieserinnen umso mehr, wenn sie am kommenden Samstag um 17 Uhr die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder in ihrem “Hexenkessel” für das erste Bayernligadebüt zu Hause begrüßen dürfen.

Mit einer Niederlage und einem starken Auswärtssieg vergangene Woche im Rücken starteten die Damen 1 in die neue Saison. Mit den Gästen aus Niederviehbach (Landkreis Dingolfing/Landau) kommt ein bisher völlig neues Gesicht ins Ries. Der Aufsteiger von vor zwei Jahren konnte sich bereits bestens in der neuen Liga etablieren und beendete seine Saison auf einem mehr als respektablen Mittelfeldplatz. Die Marktoffingerinnen wollen an das letzte starke Match weiter anknüpfen, indem sie die guten Szenen weiter ausbauen und das gewonnene Selbstvertrauen nutzen, um das vorhandene Potenzial voll auf dem Spielfeld abrufen zu können.

Das Team ist bisher recht zufrieden mit ihrem Auftreten. Immer wieder zeigten sie mehr als vielversprechende Ansätze. Dennoch warnt Trainerin Theresa Wizinger: “Trotz der starken Spiele stimmen bei uns noch nicht alle Abläufe. Wir müssen uns auf unsere Basis und unser eigenes Spiel konzentrieren, um Schritt für Schritt in dieser jungen Saison besser und konstanter zu werden.” Und was eignet sich da besser, als dieses Vorhaben in eigener Halle vor heimischen Fans umzusetzen. Das Team um Kapitänin Kristin Löfflad will am ersten Heimspieltag alles daran setzen, die Fans erstmals von den Sitzen zu reißen und drei Punkte einzufahren. Ob das möglich sein wird, können die Fans in der Halle ab 17 Uhr erfahren.