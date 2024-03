Volleyball

FSV-Volleyballerinnen holen sich die Meisterschaft vorzeitig

Riesiger Jubel herrschte am Samstag in Marktoffingen, wo die erste Volleyball-Damen-Mannschaft des FSV den Meistertitel vorzeitig klargemacht hat.

Plus Die FSV-Damen haben ihren Traum wahr gemacht: Zwei glatte 3:0-Siege gegen Mauerstetten und TB München II sichern Marktoffingen den Titel und den Aufstieg.

Von Antonia Leberle

Unglaublich, gigantisch, einzigartig – vermutlich könnte man die Liste der Attribute nach dem Volleyball-Spektakel vergangenen Samstag in Marktoffingen unendlich weiterführen. Die erste Mannschaft hat nach zwei glatten 3:0-Siegen ihren Traum vom direkten Wiederaufstieg von der Landesliga in die Bayernliga wahr werden lassen und feierte anschließend vor einer blau-weißen FSV-Fankulisse ihren Meistertitel. Angesichts der Gegner an diesem Tag war damit auf dem Papier nicht zu rechnen.

Dass es am Ende so deutlich zugunsten der Rieserinnen ausgehen würde, hatte wohl keiner der Beteiligten auf dem Schirm. Denn alle drei Mannschaften, die an diesem Tag in Marktoffingen antraten, spielten vergangene Saison noch eine Liga höher und mussten gemeinsam den Gang in die Landesliga antreten. Dass es nun am Ende dieser Saison für den SV Mauerstetten um den direkten Abstieg und die anderen beiden Teams (FSV Marktoffingen und TB München II) um den direkten Aufstieg ging, fasst die Brisanz des Spieltags gut zusammen.

