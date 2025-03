Nördlingen II verschläft die erste Halbzeit – und verliert

Zwar fiel der entscheidende Treffer für den VfR Jettingen erst im zweiten Abschnitt, doch TSV-Nördlingen-Trainer Michael Göttler machte eine „zu passive erste Halbzeit und eine blöde Standardsituation“ als Ursache für die siebte Saisonniederlage seiner Bezirksliga-Fußballmannschaft fest. Mit 0:1 unterlag die U23 des TSV Nördlingen am Sonntagnachmittag.

Die körperbetonten Jettinger kauften der jungen Nördlinger Truppe gerade in der ersten Halbzeit den Schneid ab, hatten aber auch nur wenig gute Torchancen. Robin Oettle im TSV-Tor machte eine davon zunichte (15.), und eine Rettungstat von Luca Trautwein auf der Linie verhinderte zudem eine mögliche Gästeführung (30.). Klare TSV-Chancen waren in der ersten Halbzeit nicht vorhanden.

Gerade als der TSV in der zweiten Halbzeit immer besser ins Spiel fand, schlenzte Jettingens Daniel Heidenberger einen Freistoß aus 17 Metern ins Netz – 0:1 (54). Der Führungstreffer wirkte für den TSV wie ein Weckruf und in der Folge häuften sich gute Einschussmöglichkeiten. Eine scharf getretene Ecke von Thomas Schmid segelte an Freund und Feind vorbei (65.). Der eingewechselte Sainey Badjie belebte das Angriffsspiel vehement, doch seine Vorlage konnte Fabio Siebachmeyer mit der Fußspitze nicht mehr entscheidend ins Tor lenken (66.).

Fußball-Bezirksliga: TSV Nördlingen II nutzt seine Chancen im zweiten Durchgang nicht

Nochmals Siebachmeyer scheiterte nach Reichert-Vorlage am glänzenden Gästekeeper (70. Min.). Nach einem Freistoß und Getümmel im Jettinger Strafraum gelang auch dem aufgerückten Marc Hertlein im Gestocher nichts Zählbares (75.). Zwei Jettinger Konter über Benedikt Ost hätten allerdings auch schon in der 76. und 78. Spielminute die endgültige Entscheidung bringen können, doch Robin Oettle reagierte stark.

So blieb es bis zum Schluss spannend, doch auch ein Dribbling von Thomas Schmid mit Doppelpass und Abschluss von Fabio Siebachmeyer wurde zweimalig von der Jettinger Abwehr geblockt. Ein Freistoß von Luca Hopfauf, welchen Gästekeeper Lucca Nagel in der Schlussminute glänzend parierte, beendete die Bemühungen des TSV, sodass es bei einer unnötigen Niederlage blieb. Zuschauer: 70.

TSV 1861 Nördlingen: R. Oettle, M. Hertlein, F. Siebachmeyer, K. Reichert, D. Ernst, L. Pesut (60. R. Schlicker), L. Hopfauf, T. Schmid, M. Göttler (82. N. Leister), J. Eireiner (82. J. Bühlmeier), L. Trautwein (60. S. Badjie)