Nördlinger Fußballer stehen vor ersten Testspielen

Nach vier Trainingseinheiten wartet auf die Bayernliga-Fußballer des TSV Nördlingen an diesem Wochenende ein volles Programm: An diesem Samstag gastiert der FC Ingolstadt 04 II im Rieser Sportpark und am Sonntag ist der SV Manching zu Gast. Beide Spiele werden um 14 Uhr angepfiffen. Nach der ersten Trainingswoche ist TSV-Coach Daniel Kerscher guter Dinge: „Die Spieler haben während der Sommerpause ihre Laufpläne absolviert und sind allesamt sehr gut aus der Sommerpause gekommen.“

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Manching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis